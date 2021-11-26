Опасное чужое наследство: почему у вас могут отобрать честно купленную квартиру

Многим украинцам в наследство достается недвижимость от родственников, которую они решают продать и быстро получить деньги.

Однако покупатель, который может даже не подозревать, что эта квартира когда-то была чьим-то наследством, вероятно, сталкивается с рядом проблем, пишет сайт Сегодня.

По словам адвоката Евгения Гаркуши, есть несколько самых распространенных сценариев, например, внезапно появился родственник, который претендует на свою долю в наследстве или по новому завещанию, или кто-то из обделенных родственников решил оспорить старое.

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Когда человек покупает недвижимость, унаследованную по закону (то есть без завещания по очереди наследников), проблемы возникают потому, что часто очень сложно определить полный круг лиц, которые имеют право на наследование.

«Нотариусы определяют, имеют ли право лица, обратившиеся с заявлением о принятии наследства, на наследование по закону. Наличие других наследников, если они не обратились с соответствующим заявлением в нотариальную контору, при выдаче свидетельства о праве на наследство не учитывается», — рассказывает эксперт.

Сейчас, говорит адвокат, есть очень большая статистика споров в суде о признании завещания недействительным, и они могут затягиваться не на один год.

«Если наследование имущества проводилось по закону, может появиться другой участник наследования и восстановить сроки наследования в судебном порядке, таких случаев очень много по Украине», — рассказывает Евгений Гаркуша об основных опасностях.

То есть перед тем как приобрести имущество, которое было получено по наследству, нужно проконсультироваться с адвокатом, проанализировать данную ситуацию, и только тогда можно понимать, можно ли покупать недвижимость.

Как продать унаследованную недвижимость?

Продать унаследованную квартиру тоже не так просто, рассказал эксперт. Сначала нужно официально и законно вступить в наследство.

Для этого необходимо в течение полугода после смерти наследодателя подать заявку адвокату о намерении вступить в наследство. Далее наследство делится по завещанию или по закону, и лишь через шесть месяцев вы получите свидетельство о праве на наследство.

Тогда эту квартиру можно выставлять на продажу, если у нее, конечно, нет совладельцев.