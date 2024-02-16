Долги в наследство: как не утонуть в чужих обязательствах — Finance.ua

Долги в наследство: как не утонуть в чужих обязательствах Сегодня 08:00 — Личные финансы

Долги в наследство: как не утонуть в чужих обязательствах

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев ответило на некоторые вопросы наследования долгов. Рассказываем о главном, что нужно знать, если вы вдруг получили долги по наследству.

Наследование — это не только получение имущества, ценностей и средств наследодателя, но возможность унаследовать его долги.

Что же делать, если вам достались долги в наследство?

узнайте обо всех долгах наследодателя, их размеры, сроки погашения, кредиторов. Это можно сделать, обратившись к нотариусу, в банки, кредитные союзы, коллекторские компании, где у наследодателя были долги;

составьте список и оцените все имущество, которое вы можете унаследовать;

сравните размер долгов и стоимость имущества. Если долги значительно превышают стоимость имущества, вам будет выгодно отказаться от наследства.



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Можете ли вы погасить долги из собственных средств? Принять наследство с долгами означает, что вы будете отвечать за долги наследодателя в пределах стоимости унаследованного имущества.

В случае отказа от наследства вы не будете нести ответственность за долги, но не получите имущество. Нотариус поможет вам оформить документы, связанные с принятием или отказом от наследства.

Можно ли избежать наследования долгов? Ответ отрицательный, если вы решаете таки принять наследство. Этот вопрос регулируется ст. 1218 Гражданского кодекса Украины, где четко отмечается, что принятие наследства предусматривает принятие не только прав, но и обязанностей наследодателя. Поэтому, если у этого человека были долги или кредиты, вам придется уплатить обязательства по ним.

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Важно помнить:

срок принятия или отказа наследства со дня смерти наследодателя составляет 6 месяцев, что регулируется ст. 1270 Гражданского процессуального кодекса Украины. На время военного положения увеличено до 10 месяцев. Но когда перестанет действовать военное положение, прежний срок снова будет актуален;

нельзя унаследовать только часть наследства — вы либо принимаете все, либо ничего;

наследники отвечают за долги наследодателя только в пределах стоимости унаследованного имущества;



отказ от наследства не освобождает от уплаты долгов, за которые вы поручились.



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