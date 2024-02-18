Перечень имущества, которое не могут арестовать за долги — Finance.ua

Перечень имущества, которое не могут арестовать за долги Сегодня 14:14 — Личные финансы

Перечень имущества, которое не могут арестовать за долги, Фото: creditdebt.com.ua

Исполнительная служба может налагать аресты на имущество для возврата долга. Но есть список вещей, которые гарантированно не могут описать и реализовать.

Об этом пишет РБК-Украина.

Кто может арестовать имущество

Арест на средства должника налагается исполнительной службой на основании постановления исполнителя об аресте этих денег. Само постановление выносится согласно исполнительным документам или из решения суда, судебного приказа или нотариуса.

Исполнительная служба может налагать аресты только на должников. Причины ареста могут быть разные, включая долг перед банком или наличие задолженности по уплате алиментов, штрафов или государственных налогов.

Соответственно, взыскателем, требующим уплаты долга, может быть физическое, юридическое лицо или государство, в зависимости от того, что и кому вы задолжали.

Что не могут арестовать

Юристы составили перечень имущества, которое не может быть арестовано исполнительной службой:

предметы ежедневного бытового обихода (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования;

лекарства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимые должнику;

мебель — по одной кровати и стулу на каждого человека и один стол, один шкаф на семью;

один холодильник на семью;

один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон на каждого человека;

запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его иждивении;

имущество, необходимое для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов должником, членами его семьи и лицами, состоящими на его иждивении;

семена, необходимые для очередного посева и несобранный урожай — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание);

сельскохозяйственный инвентарь лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством;

призы, государственные награды, знатные и памятные знаки, которыми награжден должник.

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Напомним, в Украине для должников предусмотрен ряд санкций, среди которых ограничение на открытие новых банковских счетов и блокирование текущих, запрет на выезд за границу, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и другие. При этом такие наказания имеют еще и «имиджевые» последствия, ведь указанный реестр является публичным, а потому информацию в нем могут проверять, в частности, работодатели при приеме на работу.

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