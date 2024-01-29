Yasno сегодня начинает отключать электричество бытовым потребителям за долги — Finance.ua

Yasno сегодня начинает отключать электричество бытовым потребителям за долги Сегодня 17:01 — Энергетика

Yasno сегодня начинает отключать электричество бытовым потребителям за долги

Компании под брендом Yasno 29 января начинают выключать электроэнергию бытовым потребителям с самыми большими долгами.

Гендиректор Сергей Коваленко ранее в эфире национального телемарафона анонсировал, что в этот день начнутся отключения.

29 января истекают сроки первых уведомлений с предупреждениями об отключениях, которые компания посылала потребителям, сказал Forbes топ-менеджер компании на условиях анонимности.

Yasno начнет отключать потребителей примерно 29 января, сказал СЕО Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона 11 января. Компания обслуживает бытовых потребителей в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Механизм отключения

Сначала клиентам-должникам будут поступать уведомления: начиная от СМС-сообщений, рассылок в Viber и чатах и ​​заканчивая телефонными звонками с просьбой оплатить задолженность.

В случае если это не поможет, должникам начнут посылать предупреждения в виде официального документа. Их рассылают за 10 дней до отключения.

Первыми отключения коснутся тех должников, которые имеют наибольшую сумму долга за электроэнергию.

В то же время начисление штрафов и пени клиентам за просрочку оплаты будет происходить исключительно в рамках обращения в суд относительно взыскания задолженности.

«Винницаоблэнерго» 29 января сообщила о начале отключений должников за электроснабжение Винницкой области.

«Ровнооблэнерго» 25 января отключило электричество 215 потребителям. Ровенская энергоснабжающая компания предоставляла списки крупнейших должников с долгом почти в 20,5 млн грн.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины постановлением от 29 декабря 2023 г. № 1405 отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также взыскание задолженности с населения за жилищно-коммунальные услуги;

с начала полномасштабного вторжения россии в Украину долги бытовых потребителей за электроэнергию выросли на 15 млрд грн, сказал советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко, пишет ExPro Consulting. Стремительнее всего долги росли в Киеве и области, на Днепропетровщине и Харьковщине.

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