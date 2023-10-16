Кількість боржників в Україні зростає: топ боргів українців (інфографіка) — Finance.ua

Кількість боржників в Україні зростає: топ боргів українців (інфографіка) Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Кількість боржників в Україні зростає: топ боргів українців (інфографіка)

Кількість боргів у Єдиному реєстрі боржників продовжує зростати — за останній рік їх додалося майже 1,2 млн.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Кількість боргів

«Практично половина нових боргів — 49% — з’явилася у реєстрі з травня по серпень поточного року, ще 67 тис. боргів додалися протягом серпня-вересня. Для порівняння, за серпень-вересень 2022-го кількість боргів у ЄРБ навпаки зменшилася — на 354 тис.», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

Топ боргів українців

Найбільший приріст протягом року спостерігався в категорії «Стягнення судового збору» — +68%. При цьому, за серпень-вересень кількість таких боргів збільшилася на 5,5%. Частка цих боргів у реєстрі складає 4%.

Найбільшу частку від загальної кількості боргів, як і раніше, становлять борги в категорії «Стягнення на користь держави» — 22,3%. За останній рік приріст в цій категорії склав 19%.

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У свою чергу частка боргів по штрафам за порушення ПДР становить 19,6% від загальної кількості боргів, і з жовтня 2022-го кількість таких боргів зросла на 8%.

Кількість боргів по комуналці за рік збільшилася на 13% або на 73 тис. Майже три чверті з них з’явилися у ЄРБ протягом минулого опалювального сезону — з жовтня 2022-го по травень 2023-го. Ще 12% або 8,6 тис. боргів додалися у серпні-вересні 2023 року. Частка таких боргів у загальній кількості наразі складає 7,4%.

У категорії «Стягнення коштів» (зокрема, йдеться й про борги по кредитах) кількість боргів за рік зросла незначно — на 1,7%. Загалом вони в ЄРБ складають 17,9%. Також несуттєво зросла кількість боргів по аліментах (всього на 2%), а їхня частка в реєстрі складає 2,3%.

Інфографіка: Опендатабот

Хто потрапляє до Єдиного реєстру боржників

До ЄРБ потрапляють громадяни та компанії, відносно яких приватними та державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

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В Україні для боржників передбачена низка санкцій, серед яких — обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних, заборона на виїзд за кордон, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів та інші. При цьому, такі покарання мають ще й «іміджеві» наслідки, адже вказаний реєстр є публічним, а тому інформацію в ньому можуть перевіряти, зокрема, роботодавці при прийомі на роботу.

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