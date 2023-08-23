Що буде за несвоєчасну сплату розстроченої суми податкового боргу — Finance.ua
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Що буде за несвоєчасну сплату розстроченої суми податкового боргу

Казна та Політика
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Що буде за несвоєчасну сплату розстроченої суми податкового боргу
Що буде за несвоєчасну сплату розстроченої суми податкового боргу
Податкова служба в Одеській області інформує, що буде за несвоєчасну сплату розстроченої суми податкового боргу.
У разі якщо платник податків порушує умови погашення розстроченого грошового зобов’язання чи податкового боргу або відстроченого грошового зобов’язання чи податкового боргу, то договори про розстрочення (відстрочення) можуть бути достроково розірвані з ініціативи контролюючого органу.
Пунктом 4.6 розд. IV Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 574, визначено, що з дня, наступного за днем розірвання договору, на розстрочені (відстрочені) суми, що залишилися несплаченими, нараховуються пеня та штраф у розмірах, передбачених ПКУ.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні завершили розробку програмного забезпечення для Державної податкової служби України, яке забезпечить міжнародний автоматичний обмін інформацією за Загальним стандартом звітності CRS та стандартом Country-by-Country Reporting (CbCR) з понад 100 іноземними податковими адміністраціями;
  • платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які надаватимуть до контролюючих органів уточнюючі податкові декларації за звітні (податкові) періоди, що припадають на період дії воєнного стану, не нараховують штрафні санкції та пеню.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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