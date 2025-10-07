Рост зарплат в Украине замедляется
В сентябре на украинском рынке труда наблюдался рост активности кандидатов, в то же время нехватка работников оставалась заметной. В годовом измерении рост медианной номинальной зарплаты замедлился с 19% г/г в августе до 16% в сентябре.
Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор Национального банка Украины за октябрь 2025 года.
Предложения работы
Количество новых резюме в сентябре росло быстрее, чем количество вакансий — 28% г/г против 5% г/г. При этом темпы роста предложения несколько ускорились по сравнению с августом.
По данным опроса Института экономических исследований (ИЭИ), поиск работников в 2025 году остается большой проблемой для бизнеса. Если в прошлом году наблюдалось обострение проблемы, то в этом году ситуация стабилизировалась, хоть и остается напряженной.
Зарплаты
Темпы роста номинальных зарплат продолжают замедляться.
По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в августе составила 25,9 тыс. грн против 26,5 тыс. грн в июле. Небольшое снижение обусловлено сезонными факторами, в частности, уменьшением выплат в сферах образования и здравоохранения.
По данным work.ua, медианная ожидаемая зарплата в резюме в сентябре 2025 года составила 25 тыс. грн, в то время как предлагаемая в вакансиях — чуть выше, 25,5 тыс. грн.
Напомним, 28 августа 2025 года начал действовать новый порядок пересечения госграницы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Как показали результаты опроса Work.ua, более трети опрошенных компаний уже ощущают отток кадров.
Первый замглавы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что бизнес постепенно адаптируется к новым условиям и находит способы уменьшения кадрового дефицита. По его словам, острота дефицита кадров в Украине снизилась по сравнению с прошлым годом, хотя проблема по-прежнему актуальна. Одним из главных факторов стал рост реальных заработных плат, что стимулировало большее участие населения на рынке труда.
