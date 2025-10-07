ТОП-10 стран, к которым украинцы относятся лучше всего (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

ТОП-10 стран, к которым украинцы относятся лучше всего (инфографика)

Украинцы лучше всего относятся к Нидерландам, Канаде и Норвегии. Такие страны возглавили рейтинг симпатий граждан Украины.

Об этом говорится в опросе, проведенном Центром Разумкова.

Исследование показало, что традиционные партнеры Украины в Европе и Северной Америке пользуются наибольшим доверием и положительным отношением среди населения.

Польша, долгое время занимавшая высокие позиции в подобных рейтингах, на этот раз не вошла даже в первую десятку.

За ними в рейтинге расположились Дания, Финляндия, Чехия, Польша, Япония, США и Турция.

Причины симпатий украинцев

Социологи отмечают, что высокие позиции стран Балтии и Скандинавии объясняются стабильной поддержкой Украины в военном, гуманитарном и дипломатическом направлениях.

Падение позиций Польши в рейтинге аналитики связывают с наблюдающимся в последнее время напряжением в двусторонних отношениях. В частности, на общественное мнение повлияли политические споры о поставках украинского зерна, ограничения на пересечение границы грузовым транспортом, а также риторика отдельных польских политиков. Несмотря на это, большинство украинцев продолжают признавать важную роль Польши в поддержке нашего государства после начала полномасштабного вторжения.

Выводы

Эксперты Центра Разумкова отмечают, что результаты опроса говорят о постепенной переориентации общественных симпатий украинцев в сторону стран Западной и Северной Европы. Опрос проводился среди совершеннолетних граждан Украины по всей территории, подконтрольной правительству, по репрезентативной выборке.

