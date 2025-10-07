0 800 307 555
ру
Украинцам вернут недоплаченные пенсии: сколько задолжало государство

Личные финансы
33
Сотням тысяч пенсионеров на протяжении многих лет недоплачивали пенсии. Общая задолженность перед ними составила 85 млрд грн. Кабинет Министров принял решение о поэтапном возврате этих средств.
Об этом пишет издание «На пенсии».
Выплаты предусмотрены постановлением правительства от 14 июля 2025 г. № 821 «Об утверждении Порядка осуществления из бюджета Пенсионного фонда Украины расходов на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), назначенных (перечисленных) на исполнение судебных решений».

Сколько пенсионеров выиграли суды

За последние пять лет в судах было возбуждено 758 тыс. дел, связанных с недоплатами пенсий. В большинстве случаев суды приняли решение в пользу пенсионеров и обязали государство выплатить им примерно 85 млрд грн.
Впрочем, до недавнего времени, несмотря на судебные решения, долги пенсионерам не выплачивали, поскольку у государства не было ресурса, чтобы вернуть задолженность.
Однако с выходом правительственного постановления № 821 ситуация изменилась.
Согласно этому документу, пенсионерам теперь должны поэтапно возвращать деньги — ежемесячно вместе с выплатой текущей пенсии.

Как будут происходить выплаты задолженных пенсий

Выплаты будут осуществляться только при наличии свободных средств в бюджете Пенсионного фонда. Если в определенном месяце средств не хватит, задолженность будут переносить на следующий период.
Как продвигается выплата долга, можно проверить самостоятельно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Там можно увидеть, какую сумму должен получить пенсионер, а также узнать ориентировочные сроки поступления средств.
Напомним, Finance.ua ранее писал, что Кабинет Министров одобрил проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о сохранении минимальной пенсионной выплаты после проведения отчисления из пенсии, индексации пенсий отдельным категориям лиц».
Законопроект предусматривает ежегодный перерасчет пенсий, назначенных в соответствии со статьей 37 Закона Украины «О государственной службе». Индексация будет осуществляться с 1 марта с учетом роста доходов и потребительских цен по коэффициенту, определенному в статье 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
В августе показатель средней заработной платы, используемый для расчета пенсий, снизился до 19 813,71 грн. Это на 641,94 грн меньше, чем в июле (20 455,65 грн). В июле средняя зарплата также снизилась — на 1 981,41 грн.
Пенсия
