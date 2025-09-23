Через сколько лет украинцы останутся без пенсий — мнение экономиста Сегодня 21:00 — Личные финансы

Через сколько лет украинцы останутся без пенсий — мнение экономиста

Действующая солидарная пенсионная система Украины работает по принципу финансовой пирамиды и обречена на постепенное сворачивание. В случае, если не будут проведены реальные реформы, украинцы рискуют остаться без пенсий уже через 10−15 лет, пишет УНИАН.

Об этом рассказал старший экономист CASE-Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы Владимир Дубровский, пишет УНИАН.

«Главная проблема солидарной пенсионной системы заключается в том, что по своему принципу работы это финансовая пирамида. Такой себе „МММ“, только растянутый во времени, поэтому он не развалится мгновенно. Она работает с помощью государства, то есть государство еще и заставляет граждан участвовать в этой финансовой пирамиде. Это единственное, что удерживает ее от падения», — сказал Дубровский.

По его словам, в начале введения система выглядела выгодной, потому что первое поколение пенсионеров получало выплаты фактически без собственных взносов. Однако из-за низкой рождаемости и старения населения со временем это изменилось.

Эксперт отметил, что сейчас у солидарной системы негативная «внутренняя ставка доходности». То есть человек часто получает из нее меньше, чем отдал в течение жизни, даже без учета инфляции. А все так называемые реформы в этой сфере эксперт называет «параметрическими» — когда изменяются лишь отдельные параметры в отношении получателей пенсий, а не общая суть.

«Повышается пенсионный возраст, сужается круг получающих пенсии. Или повышаются, или уменьшаются пенсионные взносы. С помощью таких параметрических „реформ“ можно сбалансировать все, что угодно. Но чем больше государство балансирует, тем менее привлекательным становится участие в такой системе», — сказал экономист.

Дубровский подчеркнул, что об этом «тупике» было известно еще в 90-е годы, а уже с 2002 года начали говорить о необходимости перехода к накопительной системе.

Эксперт также напомнил, что еще до полномасштабного вторжения тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии. И эта оценка, по его словам, выглядит наиболее реалистично.

«Естественная ситуация с пенсионной системой просто катастрофическая, и не стоит об этом умалчивать», — сказал Дубровский.

Как решить проблему

По словам эксперта, улучшить ситуацию может введение накопительной пенсионной системы, предусматривающей вычет из зарплат работающих украинцев на будущую пенсию.

«Нужно как можно скорее переходить к накопительной системе. Можно сначала сделать псевдонакопительную систему. Сейчас проблема с накопительной системой — потому, что фактически нет фондового рынка. То есть некуда вкладывать средства. Но здесь есть два решения», — отметил экономист.

Первым решением может быть формальное превращение системы в накопительную.

«Это ничего не даст в плане стабильности. Но это создаст формальные основания, чтобы легче было ее превратить в настоящую накопительную. Когда покупаются государственные обязательства, а государство потом по этим обязательствам уплачивает», — объяснил Дубровский.

Вторым решением он называет разрешение накопительным фондам покупать зарубежные активы, а не только украинские.

«Вообще, ведущие инвестиционные фонды мира покупают активы на международном рынке. В любой стране они самостоятельно формируют свои портфели. Никто не видит в этом ничего особо вредного для экономики», — отметил эксперт.

Он отметил, что за последние более 20 лет ни одна власть в Украине не имела решимости провести настоящую пенсионную реформу. Во время войны это особенно сложно, но именно сейчас, когда Пенсионный фонд искусственно почти стабилизирован, есть шанс для старта накопительной системы.

Экономист подчеркнул, что у государства есть обязательства перед пенсионерами и людьми предпенсионного возраста, которые платили взносы всю жизнь. Поэтому полный переход возможен только равномерно.

«По моим расчетам, можно было бы примерно за 10 лет перейти на полностью накопительную систему, где государство обеспечивает только минимальную пенсию. Эту обязанность с государства снять невозможно, потому что обстоятельства бывают разные, люди могут не накопить себе на жизнь, они должны получать по крайней мере прожиточный минимум в качестве минимальной пенсии», — отметил Дубровский.

