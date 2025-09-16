Спецпенсии более 26 тысяч грн ограничат коэффициентами Сегодня 19:35 — Казна и Политика

Спецпенсии более 26 тысяч грн ограничат коэффициентами

Кабинет министров предлагает продлить действие ограничения максимального размера пенсий в Украине, назначенных по специальным законам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№ 14000 ).

Документом предусмотрено ограничение размера пенсий на уровне 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Планируется, что этот размер в следующем году составит 2595 гривен.

Таким образом, размер пенсий будет ограничен уровнем 25950 гривен. Для суммы сверх этой планки будет применяться коэффициент, который определит Кабмин.

Норма будет касаться пенсий, назначенных в соответствии с:

Таможенным кодексом Украины

Законом Украины «О государственной службе»

Законом Украины «О прокуратуре»

Законом Украины «О статусе народного депутата Украины»

Законом Украины «О Национальном банке Украины»

Законом Украины «О Кабинете Министров Украины»

Законом Украины «О дипломатической службе»

Законом Украины «О службе в органах местного самоуправления»

Законом Украины «О судебной экспертизе»

Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»

Законом Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов»

Законом Украины «О научной и научно-технической деятельности»

Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»

Постановлением Верховной Рады Украины от 13 октября 1995 года «Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины».

Норма об ограничении размера пенсий была заложена в бюджет 2025 года.

Кабинет министров установил на 2025 год коэффициенты для размера пенсий свыше 10 минимальных пенсий (23 610 гривен) украинцев, получающих пенсии по специальным законам.

Согласно решению, пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (или минимальной пенсии, 2361 гривна), выплачиваются с применением коэффициентов к соответствующим суммам превышения:

к части пенсии (пенсионной выплаты), превышающей 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, и не превышающей 11 размеров — 0,5;

