Стаж для пенсии: почему не всем зачислят обучение в вузах — мнение эксперта
Когда наступает время оформления пенсии, вопрос учета лет обучения в высших учебных заведениях становится особенно актуальным.
Оказывается, что в одних случаях эти периоды входят в стаж, а в других — нет.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, пишет ukranews.
Учеба в вузах может зачисляться в стаж только до 1 января 2004 года. После этой даты действует новое законодательство, согласно которому учитываются только периоды, когда уплачивались взносы в Пенсионный фонд.
Основным документом для подтверждения трудового стажа является трудовая книжка. Если ее нет или в ней допущены неточности, можно использовать справки, архивные документы, выписки из приказов, личные счета, сведения о зарплате или письменные трудовые соглашения.
По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, ответ содержится в Законе Украины № 1788 «О пенсионном обеспечении». В нем отмечено, что до 1 января 2004 года обучение в высших учебных заведениях относилось к трудовому, а впоследствии и к страховому стажу.
Однако с начала 2004 года заработал Закон Украины № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым отменены предыдущие нормы и определено понятие «страховой стаж». Он учитывает исключительно те периоды, за которые были уплачены взносы в Пенсионный фонд. Следовательно, обучение после этой даты не добавляет лет к стажу.
Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил, что в стаж до 2004 года входят годы обучения на дневной форме в вузах, техникумах, профучилищах, заведениях повышения квалификации и переподготовки кадров, а также в аспирантуре, докторантуре или клинической ординатуре.
«Обучение до 2004 года подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, выданными на основании архивных данных и содержащими сведения о периодах обучения. Если же в документах отсутствуют соответствующие данные, то для подтверждения периода обучения принимаются справки о его продолжительности при условии, что есть информация о завершении».
