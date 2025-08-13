Можно ли получить пенсию, если не хватает страхового стажа — Finance.ua

Можно ли получить пенсию, если не хватает страхового стажа Сегодня 08:02 — Личные финансы

Можно ли получить пенсию, если не хватает страхового стажа

В Украине для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь минимальный страховой стаж. Но что делать тем, у кого его не хватает? Рассказываем, можно ли рассчитывать на пенсию, если страхового стажа не хватает.

Как говорится в статье Finance.ua , подавляющем большинстве случаев — нет. Из этого правила есть исключение — инвалидность, особенности условий труда, социального статуса, состояния здоровья.

Однако совсем без выплат государство людей, не имеющих необходимого страхового стажа, все же не оставляет. В случае, если страхового стажа не хватает, а человек достиг возраста ухода на пенсию, он имеет право на государственное социальное пособие.

Это пособие назначают не органы ПФУ, а органы социальной защиты населения, именно туда следует обращаться за его оформлением.

Размер этой «социалки» равен сумме прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и в 2025 году составляет 2361 гривну.

К слову, минимальная трудовая пенсия в 2025 году не очень отличается от «социалки» — она должна составить 3200 гривен, то есть 40% от минимальной заработной платы. Однако это теория. А у ПФУ на это свой взгляд. Согласно его расчетам, минимальная пенсия составляет 2725 гривен.

Хотя, согласно другим нормам законодательства, пенсия по минимальной зарплате и полному страховому стажу не может быть менее 3370 гривен. Впрочем, какие бы ни были эти цифры, по большому счету это не важно, поскольку ни на одну из этих сумм прожить невозможно, поэтому оставим это тоже без комментариев.

согласно законодательству, право на досрочный выход на пенсию имеют лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя из-за изменений организации производства и труда (ликвидацию, реорганизацию или банкротство предприятия). Кроме того, причиной расторжения трудового договора может быть и несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья в порядке, определенном законодательством;

за второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн., достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся за чертой бедности. По статистике, 56,2% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн. В то время как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что выталкивало их за черту бедности

