0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как работают сберегательные счета в мобильных приложениях

Личные финансы
45
Как работают сберегательные счета в мобильных приложениях
Как работают сберегательные счета в мобильных приложениях
В большинстве банковских приложений есть инструменты для сбережений, которые помогают откладывать деньги автоматически или вручную.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, как именно работают разные опции для сбережений онлайн.
Сберегательный счет или вклад по требованию — это отдельный банковский счет, предназначенный для накопления средств.
Читайте также
Его можно открыть на определенный срок с фиксированным процентом или неопределенный срок с ежемесячной выплатой процентов.
Это удобный финансовый инструмент, ведь деньги всегда «под рукой», но все же приносят доход.
Копилка/конверт — виртуальная «ячейка» в приложении, которую используют для накопления средств на разные цели: путешествие, новый гаджет, резервный фонд.
Можно настроить автоматические переводы, например округление расходов или еженедельное откладывание определенной суммы.
Читайте также
Проценты на такие накопления начисляются не всегда — все зависит от продукта банка.

Чем отличаются счет и копилка

Сберегательный счет — официальный банковский продукт с процентами и налоговым учетом.
Копилки и конверты — удобный инструмент планирования, который помогает накапливать дисциплинированно, но юридически это только «подсчет» в пределах вашего счета.

Что с налогами

Все доходы с банковских продуктов облагаются налогом: 18% — НДФЛ и 5% — военный сбор.
Читайте также
Итого это 23%, и банк автоматически удерживает налоги только с начисленных процентов, а не с основной суммы.
Следовательно, если копилка не начисляет процентов, тогда налоги не вычетаются. Если проценты начисляются, то налогообложение происходит так же, как по сберегательному счету или депозиту.
Эксперты отмечают, что сочетание обоих подходов поможет накапливать быстрее и увереннее.
Ранее Finance.ua писал, https://news.finance.ua/ru/finansovi-porady-dlya-kozhnoho-desyatylittya-zhyttya
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems