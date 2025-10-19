Как работают сберегательные счета в мобильных приложениях Сегодня 12:07 — Личные финансы

Как работают сберегательные счета в мобильных приложениях

В большинстве банковских приложений есть инструменты для сбережений, которые помогают откладывать деньги автоматически или вручную.

Специалисты «Финкульта» рассказывают , как именно работают разные опции для сбережений онлайн.

Сберегательный счет или вклад по требованию — это отдельный банковский счет, предназначенный для накопления средств.

Его можно открыть на определенный срок с фиксированным процентом или неопределенный срок с ежемесячной выплатой процентов.

Это удобный финансовый инструмент, ведь деньги всегда «под рукой», но все же приносят доход.

Копилка/конверт — виртуальная «ячейка» в приложении, которую используют для накопления средств на разные цели: путешествие, новый гаджет, резервный фонд.

Можно настроить автоматические переводы, например округление расходов или еженедельное откладывание определенной суммы.

Проценты на такие накопления начисляются не всегда — все зависит от продукта банка.

Чем отличаются счет и копилка

Сберегательный счет — официальный банковский продукт с процентами и налоговым учетом.

Копилки и конверты — удобный инструмент планирования, который помогает накапливать дисциплинированно, но юридически это только «подсчет» в пределах вашего счета.

Что с налогами

Все доходы с банковских продуктов облагаются налогом: 18% — НДФЛ и 5% — военный сбор.

Итого это 23%, и банк автоматически удерживает налоги только с начисленных процентов, а не с основной суммы.

Следовательно, если копилка не начисляет процентов, тогда налоги не вычетаются. Если проценты начисляются, то налогообложение происходит так же, как по сберегательному счету или депозиту.

Эксперты отмечают, что сочетание обоих подходов поможет накапливать быстрее и увереннее.

