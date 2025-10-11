ТОП-5 самых распространенных мифов о сбережениях Сегодня 12:02 — Личные финансы

ТОП-5 самых распространенных мифов о сбережениях

Обычно финансовые мифы мешают откладывать деньги. Среди наиболее распространенных предубеждений — хранить деньги дома безопаснее, чем в банке, или что экономить можно только при высоком доходе.

Специалисты «Финкульта» рассказывают о самых распространенных ошибках вкладчиков.

Миф 1. Накопить средства можно только при высоких заработках

Отмечается, что действительно важна регулярность, а не размер суммы. Даже 5% от дохода, отложенного систематически, помогут со временем создать финансовую подушку.

Миф 2. Держать деньги дома безопаснее, чем в банке

Сохраняя наличные на дому, вы рискуете потерять их в случае кражи, пожара или инфляции.

Специалисты отмечают, что Фонд гарантирования вкладов защищает банковские депозиты и текущие счета в банках-участниках.

Во время военного положения вкладчикам возвращают полную сумму с процентами. После завершения трехмесячного периода со дня отмены военного положения гарантированная сумма составит 600 тыс. грн.

Миф 3. Справку о системе гарантирования вкладов можно не читать

Справка — ключевой документ, который объясняет условия гарантирования вкладов, предельный размер возмещения, порядок осуществления выплат и валюту возмещения в случае банкротства банка.

Знакомство с ней позволяет вкладчику минимизировать риски.

Миф 4. Все банковские договоры одинаковы

Многие вкладчики подписывают договоры, не обращая внимания на условия.

Следует проверять условия пролонгации вклада, комиссии за обслуживание или снятие, порядок начисления и выплаты процентов, условия досрочного расторжения и наличие справки о гарантировании вкладов.

Миф 5. Достаточно одного способа сбережения

Эффективная стратегия предусматривает диверсификацию: часть средств на депозите, часть в быстром доступе, часть в долгосрочных инструментах. Это снижает риски, и деньги работают более эффективно.

Напомним, финансовая подушка безопасности — это запас средств, позволяющий «держаться на плаву» при потере работы или любых форс-мажорных обстоятельствах. Ранее Finance.ua рассказывал , что нужно знать о собственном «антикризисном фонде».

