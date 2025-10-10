0 800 307 555
Сколько украинцев собираются остаться в Финляндии после войны — опрос

Личные финансы
71
Доля украинцев, планирующих остаться в Финляндии, растет. Только 6% украинцев заявили, что планируют вернуться на родину по окончании войны.
Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу Министерства внутренних дел Финляндии, пишет финское издание yle.fi.
  • 66% респондентов намерены остаться в Финляндии
  • 26% — еще не приняли решение о возвращении.
Летом 2022 г. о намерениях остаться в Финляндии заявляли 27% участников аналогичного исследования, а осенью 2023 года — уже 51%.

Владение языком

Согласно результатам исследования, доля украинцев, свободно владеющих финским и английским языками, растет с каждым годом.
38% респондентов сообщили о возможности работать или учиться на финском языке по сравнению с 0% в 2022 году и 12% в 2023 году.
Около 34% свободно владеющих финским были трудоустроены, и лишь 19% сообщают, что их знания финского, шведского или английского языков были для этого недостаточными.
Из всех респондентов 67% активно искали работу, однако только 30% нашли ее.
Для 33% респондентов, не подавших заявку на работу, наиболее распространенными причинами отказа от подачи заявки, о которых они сами сообщили, были плохие языковые навыки (72%) и плохая ситуация с трудоустройством (25%), — говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел.

Постоянный вид на жительство

48% опрошенных сообщили, что имеют в планах подать заявление на получение вида на жительство в Финляндии на основании работы, обучения или семейных связей после окончания временной защиты. 14% респондентов заявили, что планируют продолжить проживание в Финляндии с уже предоставленным видом на жительство.
В настоящее время финское законодательство позволяет украинцам с временной защитой, являющейся визой типа B, параллельно получить вид на жительство типа A без потери временной защиты.
Поиск работы или места обучения является обязательным условием получения вида на жительство и пребывания в Финляндии, поскольку в ЕС не планируется никаких новых типов разрешений, специально предназначенных для украинцев, напоминают авторы исследования.
В исследовании, проводившемся путем онлайн-опроса летом 2025 года, приняли участие 2085 живущих в Финляндии украинцев, среди которых 63% - с востока страны.
По оценкам, в настоящее время в Финляндии временную защиту получают около 48 тысяч украинцев.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
