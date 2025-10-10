Работодатели будут дольше получать выплаты за трудоустройство ВПЛ
Кабинет Министров увеличил срок, за который работодатели из прифронтовых и наиболее пострадавших от войны регионов получают компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Так хотят обеспечить более длительную поддержку работодателей, сохранить рабочие места и предоставить ВПЛ стабильную занятость.
Что изменилось
Согласно постановлению, разработанному Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, выплаты будут производиться в течение 6 месяцев вместо предыдущих 3.
Программа расширена для предприятий, работающих в следующих областях:
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожский,
- Николаевской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Черниговской.
Как работает программа
- Работодатели получают компенсацию в размере минимальной зарплаты (сейчас 8000 грн) за каждого трудоустроенного ВПЛ, за которого уплачивается ЕСВ.
- Подать заявление на выплату можно не только по юридическому адресу предприятия, но и по месту осуществления деятельности.
За время действия программы уже принято более 32 тысяч решений о предоставлении компенсаций, охватывающих более 57 тысяч трудоустроенных лиц.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что изменения делают программу более доступной и способствуют экономической устойчивости пострадавших от войны регионов.
Ранее Finance.ua сообщал, что ВПЛ, работающие на одном месте в течение 6 месяцев, будут предоставлять дополнительную единовременную государственную помощь на проживание — 2000 гривен.
