Кабинет Министров увеличил срок, за который работодатели из прифронтовых и наиболее пострадавших от войны регионов получают компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Так хотят обеспечить более длительную поддержку работодателей, сохранить рабочие места и предоставить ВПЛ стабильную занятость.

Что изменилось

Согласно постановлению, разработанному Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, выплаты будут производиться в течение 6 месяцев вместо предыдущих 3.
Программа расширена для предприятий, работающих в следующих областях:
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожский,
  • Николаевской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Черниговской.

Как работает программа

  • Работодатели получают компенсацию в размере минимальной зарплаты (сейчас 8000 грн) за каждого трудоустроенного ВПЛ, за которого уплачивается ЕСВ.
  • Подать заявление на выплату можно не только по юридическому адресу предприятия, но и по месту осуществления деятельности.
Работодатели будут дольше получать выплаты за трудоустройство ВПЛ
За время действия программы уже принято более 32 тысяч решений о предоставлении компенсаций, охватывающих более 57 тысяч трудоустроенных лиц.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что изменения делают программу более доступной и способствуют экономической устойчивости пострадавших от войны регионов.
Ранее Finance.ua сообщал, что ВПЛ, работающие на одном месте в течение 6 месяцев, будут предоставлять дополнительную единовременную государственную помощь на проживание — 2000 гривен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесФЛП
