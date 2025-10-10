Работодатели будут дольше получать выплаты за трудоустройство ВПЛ Сегодня 16:02 — Личные финансы

Работодатели будут дольше получать выплаты за трудоустройство ВПЛ

Кабинет Министров увеличил срок, за который работодатели из прифронтовых и наиболее пострадавших от войны регионов получают компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так хотят обеспечить более длительную поддержку работодателей, сохранить рабочие места и предоставить ВПЛ стабильную занятость.

Что изменилось

Согласно постановлению, разработанному Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, выплаты будут производиться в течение 6 месяцев вместо предыдущих 3.

Программа расширена для предприятий, работающих в следующих областях:

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожский,

Николаевской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Черниговской.

Как работает программа

Работодатели получают компенсацию в размере минимальной зарплаты (сейчас 8000 грн ) за каждого трудоустроенного ВПЛ, за которого уплачивается ЕСВ.

) за каждого трудоустроенного ВПЛ, за которого уплачивается ЕСВ. Подать заявление на выплату можно не только по юридическому адресу предприятия, но и по месту осуществления деятельности.

За время действия программы уже принято более 32 тысяч решений о предоставлении компенсаций, охватывающих более 57 тысяч трудоустроенных лиц.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что изменения делают программу более доступной и способствуют экономической устойчивости пострадавших от войны регионов.

Ранее Finance.ua сообщал , что ВПЛ, работающие на одном месте в течение 6 месяцев, будут предоставлять дополнительную единовременную государственную помощь на проживание — 2000 гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.