В Польше повышают цены на водительские права и номерные знаки

Личные финансы
28
Будущим и действующим водителям в Польше следует готовиться к новому этапу подорожаний, который касается водительских удостоверений и номерных знаков для автомобилей.
После повышения стоимости техосмотра в сентябре Министерство инфраструктуры объявило о намерении увеличить тарифы на выдачу водительских удостоверений, регистрационных свидетельств и номерных знаков.
Новые ставки планируют ввести с 2026 года.
Об этом сообщает inpoland.

Причины подорожания

Так, Министерство готовит изменения к двум нормативным актам, чтобы согласовать размер сборов с реальными затратами на изготовление документов и номерных знаков.
В ведомстве объясняют, что действующие тарифы давно устарели — они не пересматривались более двух десятилетий. В частности, стоимость выдачи водительских прав оставалась неизменной 12 лет, а номерных знаков и регистрационных документов — 21 год.
За это время значительно выросли цены на материалы, официальные бланки, зарплаты и услуги. Так что министерство предлагает одноразовое повышение тарифов на 15,41%.

Новые цены на польские права

После изменений стоимость документов составит:
  • водительские права — 115,50 злотых (вместо 100),
  • международные водительские права — 40,50 злотых (вместо 35),
  • регистрационное свидетельство — 62,50 злотых (вместо 54),
  • временное разрешение — 16 злотых (вместо 13,50).

Новые цены на автомобильные номера

Также возрастут цены на номерные знаки:
  • автомобильные — 92,50 злотых (вместо 80),
  • мотоциклетные — 46,50 (вместо 40),
  • для мопедов — 35 (вместо 30).
Наиболее заметно подорожают индивидуальные номерные знаки — их цена увеличится втрое, до 3000 злотых. Кроме того, за дубликат номерного знака придется платить полную стоимость, а не половину, как сейчас.
Изменения должны вступить в силу в 2026 году, а к 2033 году все водители обязаны обменять свои удостоверения на новые.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
