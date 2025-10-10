В Польше повышают цены на водительские права и номерные знаки
Будущим и действующим водителям в Польше следует готовиться к новому этапу подорожаний, который касается водительских удостоверений и номерных знаков для автомобилей.
После повышения стоимости техосмотра в сентябре Министерство инфраструктуры объявило о намерении увеличить тарифы на выдачу водительских удостоверений, регистрационных свидетельств и номерных знаков.
Новые ставки планируют ввести с 2026 года.
Об этом сообщает inpoland.
Причины подорожания
Так, Министерство готовит изменения к двум нормативным актам, чтобы согласовать размер сборов с реальными затратами на изготовление документов и номерных знаков.
В ведомстве объясняют, что действующие тарифы давно устарели — они не пересматривались более двух десятилетий. В частности, стоимость выдачи водительских прав оставалась неизменной 12 лет, а номерных знаков и регистрационных документов — 21 год.
За это время значительно выросли цены на материалы, официальные бланки, зарплаты и услуги. Так что министерство предлагает одноразовое повышение тарифов на 15,41%.
Новые цены на польские права
После изменений стоимость документов составит:
- водительские права — 115,50 злотых (вместо 100),
- международные водительские права — 40,50 злотых (вместо 35),
- регистрационное свидетельство — 62,50 злотых (вместо 54),
- временное разрешение — 16 злотых (вместо 13,50).
Новые цены на автомобильные номера
Также возрастут цены на номерные знаки:
- автомобильные — 92,50 злотых (вместо 80),
- мотоциклетные — 46,50 (вместо 40),
- для мопедов — 35 (вместо 30).
Наиболее заметно подорожают индивидуальные номерные знаки — их цена увеличится втрое, до 3000 злотых. Кроме того, за дубликат номерного знака придется платить полную стоимость, а не половину, как сейчас.
Изменения должны вступить в силу в 2026 году, а к 2033 году все водители обязаны обменять свои удостоверения на новые.
