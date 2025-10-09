В Польше изменили правила оформления карты побыта CUKR Сегодня 21:03 — Личные финансы

В Польше изменили правила оформления карты побыта CUKR

Украинцы, которые находятся в Польше по программе временной защиты, смогут оставаться в стране дольше и оформлять карту побыта по новым правилам. В то же время, правительство сообщает, что новые послабления для граждан Украины вводиться больше не будут.



В Польше вступили в силу изменения, влияющие на условия пребывания украинцев, выехавших из-за войны. Теперь срок легального пребывания продлен до 4 марта 2026 года, а процесс получения карты побыта CUKR будет регулироваться обновленными нормами специального закона.

Новые правила и сроки

Согласно последним решениям польского правительства, заявления на карту побыьа CUKR можно подавать до 4 марта 2026 года. Все граждане Украины, которые подадут документы вовремя, будут считаться находящимися в Польше легально — вплоть до момента получения карты или официального отказа.

Кроме того, прибывшие в Польшу после начала полномасштабного вторжения россии получат карту с отметкой «Poprzednio posiadacz ochrony czasowej» — «Раньше имели временную защиту». Такая запись будет подтверждать, что владелец документа находился под государственной защитой и прошел процедуру легализации в соответствии с действующим законодательством.

Какие изменения внесены в законодательство

Как пояснил глава Канцелярии Президента Польши Збигнев Богуцкий, Кароль Навроцкий больше не будет подписывать новые законы, предусматривающие особые условия для украинцев. Это означает, что действующие правила остаются в силе и новых льгот или упрощений не планируется.

Ранее граждане Украины со статусом временной защиты могли получить трехлетнюю карту побыта (CUKR), если сохраняли этот статус по меньшей мере в течение года по состоянию на 4 марта 2024 года. Теперь условия изменены — теперь нужно иметь непрерывный статус беженца до 4 июня 2025 года, чтобы иметь право на подачу документов.

Когда заработают новые положения

Положения о выдаче карт CUKR начнут действовать с даты официально оглашенной Министерством внутренних дел и администрации.

Информация появится в государственном издании «Monitor Polski», после чего украинцы смогут подавать заявления в соответствии с обновленными требованиями.

