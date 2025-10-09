0 800 307 555
Как найти работу в Польше: основные правила для резюме

Личные финансы
29
Чтобы получить желаемую должность, важно не только искать вакансии, но и правильно подготовить свое резюме. Оно должно привлечь рекрутера и показать ваши сильные стороны, опыт и компетенции.
Со ссылкой на uainkrakow рассказываем, как создать CV, на которое обратят внимание.

Что такое CV и где его создать

CV — это подробное описание вашего профессионального опыта, навыков, образования и достижений. Создать его легко с помощью бесплатных онлайн-шаблонов:
  • CV-maker.pl
  • Jobseeker.com
  • CVeasy. pl
  • Interviewme. pl
Популярным инструментом в Польше также LinkedIn. Ссылка на профиль в вашем CV подчеркнет профессиональный опыт, а также позволит добавить фото, информацию о владении языками и хобби.

Основные правила составления резюме

  1. Что обязательно указывать: образование, опыт работы, навыки и контактные данные.
  2. Фамилия и имя: поместите в верхнем углу документа в качестве заголовка.
  3. Описание карьеры: не ограничивайтесь только список компетенций. Покажите свои достижения и результаты, достигнутые предыдущими работодателями благодаря вашей работе.
  4. Образование: если есть высшее, можно не указывать среднее или начальное.

Личные данные и фото

  • Не указывайте номер PESEL, паспортные данные, религиозные убеждения или сексуальную ориентацию.
  • Фото должно быть профессиональным: деловая одежда, кадрированное, современное, без других людей на снимке.

Уровень знания языков

Даже базовый уровень языков следует указать. Можно разместить его в разделе «Навыки» или отдельно, добавить сертификаты или примеры использования языка в работе, например «переписка с партнерами на иностранном языке». Оценивайте уровень объективно, используя шкалу CEFR.
Хобби и интересы

Расскажите работодателю о занятиях спортом, путешествиях, музыке, волонтерских проектах или активизме. Это придает вашему резюме человеческое лицо и показывает ваши дополнительные компетенции.

Защита персональных данных

В Польше обязательно добавлять раздел о согласии на обработку персональных данных (klauzula или klauzula o ochronie danych osobowych). Без этого резюме вообще не будут рассматривать.

Ключевые советы

  • Лаконичное и структурированное резюме выглядит лучше хаотичного и слишком расширенного.
  • Расскажите о своих сильных сторонах, но не перехвалите себя.
  • Если работодатель просит мотивационное письмо или портфолио — обязательно их добавьте.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
