Как найти работу в Польше: основные правила для резюме
Чтобы получить желаемую должность, важно не только искать вакансии, но и правильно подготовить свое резюме. Оно должно привлечь рекрутера и показать ваши сильные стороны, опыт и компетенции.
Со ссылкой на uainkrakow рассказываем, как создать CV, на которое обратят внимание.
Что такое CV и где его создать
CV — это подробное описание вашего профессионального опыта, навыков, образования и достижений. Создать его легко с помощью бесплатных онлайн-шаблонов:
- CV-maker.pl
- Jobseeker.com
- CVeasy. pl
- Interviewme. pl
Популярным инструментом в Польше также LinkedIn. Ссылка на профиль в вашем CV подчеркнет профессиональный опыт, а также позволит добавить фото, информацию о владении языками и хобби.
Основные правила составления резюме
- Что обязательно указывать: образование, опыт работы, навыки и контактные данные.
- Фамилия и имя: поместите в верхнем углу документа в качестве заголовка.
- Описание карьеры: не ограничивайтесь только список компетенций. Покажите свои достижения и результаты, достигнутые предыдущими работодателями благодаря вашей работе.
- Образование: если есть высшее, можно не указывать среднее или начальное.
Личные данные и фото
- Не указывайте номер PESEL, паспортные данные, религиозные убеждения или сексуальную ориентацию.
- Фото должно быть профессиональным: деловая одежда, кадрированное, современное, без других людей на снимке.
Уровень знания языков
Даже базовый уровень языков следует указать. Можно разместить его в разделе «Навыки» или отдельно, добавить сертификаты или примеры использования языка в работе, например «переписка с партнерами на иностранном языке». Оценивайте уровень объективно, используя шкалу CEFR.
Хобби и интересы
Расскажите работодателю о занятиях спортом, путешествиях, музыке, волонтерских проектах или активизме. Это придает вашему резюме человеческое лицо и показывает ваши дополнительные компетенции.
Защита персональных данных
В Польше обязательно добавлять раздел о согласии на обработку персональных данных (klauzula или klauzula o ochronie danych osobowych). Без этого резюме вообще не будут рассматривать.
Ключевые советы
- Лаконичное и структурированное резюме выглядит лучше хаотичного и слишком расширенного.
- Расскажите о своих сильных сторонах, но не перехвалите себя.
- Если работодатель просит мотивационное письмо или портфолио — обязательно их добавьте.
Поделиться новостью
Также по теме
Как найти работу в Польше: основные правила для резюме
Военные после плена будут получать 50 тыс. грн ежемесячно: детали
Изменения в бронировании: ВР разрешила бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета
Дополнительные проверки бизнеса: к кому еще придет налоговая в 2025 году
Цена на газ для отопления: Кабмин зафиксировал тариф
Работодатели в Польше смогут обязать работать на больничном — детали