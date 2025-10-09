0 800 307 555
Военные после плена будут получать 50 тыс. грн ежемесячно: детали

Личные финансы
76
Верховная Рада поддержала законопроект № 13627, которым предусмотрены ежемесячные выплаты для украинских военных, освобожденных из плена.
«За» проголосовали 244 народных депутата.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Также Рада поддержала решение о безотлагательном подписании этого законопроекта о выплатах для военных после плена.

Что предусматривает документ

  • Военные, которые после освобождения из плена требуют длительного стационарного лечения (более 30 дней), будут получать ежемесячную выплату в размере 50 000 грн.
  • Выплаты будут производиться в течение первых трех месяцев лечения.
  • Законопроект также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных во время плена во избежание бюрократических преград и различной трактовки норм.
Как сейчас? В настоящее время такие выплаты предусмотрены только для тех, у кого есть травмы (ранения, контузии, увечья).
Но многим освобожденным из плена требуется лечение из-за тяжелых заболеваний, которые они получили или которые обострились во время пребывания в плену.
«Это справедливое и крайне нужное решение для тех, кто прошел через плен и теперь борется за свое здоровье», — написал Гончаренко.
Ранее Finance.ua писал, что Минздрав обновил список медицинских учреждений, обеспечивающих освобожденным из плена военным, правоохранителям, спасателям и гражданским необходимую медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь.
Светлана Вышковская
