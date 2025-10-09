Дополнительные проверки бизнеса: к кому еще придет налоговая в 2025 году Сегодня 12:04 — Личные финансы

Дополнительные проверки бизнеса: к кому еще придет налоговая в 2025 году

В сентябре налоговая служба обновила план-график проверок компаний и предпринимателей. По новым данным, в 2025 году запланировано 4908 проверок — это на 122 больше, чем в предыдущем варианте. При этом часть предприятий исключили из списка, а новые добавили.

Об этом сообщает Опендатабот.

Кого проверят

Большинство проверок приходится на компании — 79% (3881 предприятие), тогда как на ФЛП — 21% (1027 бизнесов).

Самым активным месяцем станет декабрь: запланировано 482 проверки.

До конца года налоговая планирует проверить:

1016 компаний (73%),

42 финансовых учреждения и нерезидентов (3%),

268 ФЛП (19,3%),

65 бизнесов, по которым есть вопросы с уплатой НДФЛ, военного сбора и ЕСВ (4,7%).

Интересно, что среди оставшихся в плане предприятий есть те, которые фактически не ведут деятельность: в девяти открыты дела о банкротстве, еще девять находятся в состоянии прекращения, а четыре уже официально закрыты.

В каких областях проверок больше всего

Чаще всего налоговики будут проверять бизнес в следующих областях:

оптовая торговля — 272 компании (24%),

сельское хозяйство — 119 (11%),

производство пищевых продуктов — 76 (7%),

складское хозяйство и логистика — 64 (6%),

розничная торговля — 49 (4%).

География проверок

Каждая пятая проверка пройдет в Киеве — 219 проверок. Далее следуют:

Днепропетровская область — 122 (11%),

Одесская — 114 (10%),

Львовская — 79 (7%),

Полтавская — 60 (5,4%).

Кто из крупных компаний попал в список

С октября до конца года налоговая проверит 11 компаний, принадлежащих к разным финансово-промышленным группам, и еще 10 — связанных с ними. В списке также есть 13 компаний из Индекса Опендатабота 2025 года.

Читайте также Налоговая обновила перечень добропорядочных налогоплательщиков

Среди крупнейших — ОККО-Экспресс (74,8 млрд грн). В обновленный перечень также добавили:

Кернел-Трейд (90,9 млрд грн),

Оператор ГТС Украины (38,5 млрд грн),

Метинвест-СМЦ (37,8 млрд грн),

сеть магазинов Ева (26,9 млрд грн).

Кроме того, в плане появилась компания Омега с годовым доходом в 20 млрд грн.

Как проверить свой бизнес

Узнать, запланирована ли проверка вашей компании или партнеров, можно бесплатно в Опендатаботе.

Для этого нужно отправить боту код ЕГРПОУ — и если бизнес есть в налоговых планах, эта информация появится в карточке компании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.