Дополнительные проверки бизнеса: к кому еще придет налоговая в 2025 году
В сентябре налоговая служба обновила план-график проверок компаний и предпринимателей. По новым данным, в 2025 году запланировано 4908 проверок — это на 122 больше, чем в предыдущем варианте. При этом часть предприятий исключили из списка, а новые добавили.
Об этом сообщает Опендатабот.
Кого проверят
Большинство проверок приходится на компании — 79% (3881 предприятие), тогда как на ФЛП — 21% (1027 бизнесов).
Самым активным месяцем станет декабрь: запланировано 482 проверки.
До конца года налоговая планирует проверить:
- 1016 компаний (73%),
- 42 финансовых учреждения и нерезидентов (3%),
- 268 ФЛП (19,3%),
- 65 бизнесов, по которым есть вопросы с уплатой НДФЛ, военного сбора и ЕСВ (4,7%).
Интересно, что среди оставшихся в плане предприятий есть те, которые фактически не ведут деятельность: в девяти открыты дела о банкротстве, еще девять находятся в состоянии прекращения, а четыре уже официально закрыты.
В каких областях проверок больше всего
Чаще всего налоговики будут проверять бизнес в следующих областях:
- оптовая торговля — 272 компании (24%),
- сельское хозяйство — 119 (11%),
- производство пищевых продуктов — 76 (7%),
- складское хозяйство и логистика — 64 (6%),
- розничная торговля — 49 (4%).
География проверок
Каждая пятая проверка пройдет в Киеве — 219 проверок. Далее следуют:
- Днепропетровская область — 122 (11%),
- Одесская — 114 (10%),
- Львовская — 79 (7%),
- Полтавская — 60 (5,4%).
Кто из крупных компаний попал в список
С октября до конца года налоговая проверит 11 компаний, принадлежащих к разным финансово-промышленным группам, и еще 10 — связанных с ними. В списке также есть 13 компаний из Индекса Опендатабота 2025 года.
Среди крупнейших — ОККО-Экспресс (74,8 млрд грн). В обновленный перечень также добавили:
- Кернел-Трейд (90,9 млрд грн),
- Оператор ГТС Украины (38,5 млрд грн),
- Метинвест-СМЦ (37,8 млрд грн),
- сеть магазинов Ева (26,9 млрд грн).
Кроме того, в плане появилась компания Омега с годовым доходом в 20 млрд грн.
Как проверить свой бизнес
Узнать, запланирована ли проверка вашей компании или партнеров, можно бесплатно в Опендатаботе.
Для этого нужно отправить боту код ЕГРПОУ — и если бизнес есть в налоговых планах, эта информация появится в карточке компании.
