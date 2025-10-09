0 800 307 555
Дополнительные проверки бизнеса: к кому еще придет налоговая в 2025 году

Личные финансы
72
В сентябре налоговая служба обновила план-график проверок компаний и предпринимателей. По новым данным, в 2025 году запланировано 4908 проверок — это на 122 больше, чем в предыдущем варианте. При этом часть предприятий исключили из списка, а новые добавили.
Об этом сообщает Опендатабот.

Кого проверят

Большинство проверок приходится на компании — 79% (3881 предприятие), тогда как на ФЛП — 21% (1027 бизнесов).
Самым активным месяцем станет декабрь: запланировано 482 проверки.
До конца года налоговая планирует проверить:
  • 1016 компаний (73%),
  • 42 финансовых учреждения и нерезидентов (3%),
  • 268 ФЛП (19,3%),
  • 65 бизнесов, по которым есть вопросы с уплатой НДФЛ, военного сбора и ЕСВ (4,7%).
Интересно, что среди оставшихся в плане предприятий есть те, которые фактически не ведут деятельность: в девяти открыты дела о банкротстве, еще девять находятся в состоянии прекращения, а четыре уже официально закрыты.

В каких областях проверок больше всего

Чаще всего налоговики будут проверять бизнес в следующих областях:
  • оптовая торговля — 272 компании (24%),
  • сельское хозяйство — 119 (11%),
  • производство пищевых продуктов — 76 (7%),
  • складское хозяйство и логистика — 64 (6%),
  • розничная торговля — 49 (4%).

География проверок

Каждая пятая проверка пройдет в Киеве — 219 проверок. Далее следуют:
  • Днепропетровская область — 122 (11%),
  • Одесская — 114 (10%),
  • Львовская — 79 (7%),
  • Полтавская — 60 (5,4%).
Кто из крупных компаний попал в список

С октября до конца года налоговая проверит 11 компаний, принадлежащих к разным финансово-промышленным группам, и еще 10 — связанных с ними. В списке также есть 13 компаний из Индекса Опендатабота 2025 года.
Среди крупнейших — ОККО-Экспресс (74,8 млрд грн). В обновленный перечень также добавили:
  • Кернел-Трейд (90,9 млрд грн),
  • Оператор ГТС Украины (38,5 млрд грн),
  • Метинвест-СМЦ (37,8 млрд грн),
  • сеть магазинов Ева (26,9 млрд грн).
Кроме того, в плане появилась компания Омега с годовым доходом в 20 млрд грн.

Как проверить свой бизнес

Узнать, запланирована ли проверка вашей компании или партнеров, можно бесплатно в Опендатаботе.
Для этого нужно отправить боту код ЕГРПОУ — и если бизнес есть в налоговых планах, эта информация появится в карточке компании.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнесФЛПДеньги
