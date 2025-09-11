Налоговая обновила перечень добропорядочных налогоплательщиков
Государственная налоговая служба утвердила перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства по состоянию на август 2025 года. В него включили 7149 субъектов хозяйствования.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
Более половины компаний и предпринимателей (3634) находятся в перечне еще с ноября 2024 года. Сам перечень будет обнародован 18 сентября 2025 года на веб-портале ГНС в разделе «Налогоплательщики из перечня».
В список вошли:
- 6 619 юридических лиц;
- 530 ФЛП.
Налоговые поступления
Хотя количество участников перечня уменьшилось на 2524 (на 26%), их доля в налоговых поступлениях выросла. За январь-август 2025 года они обеспечили 13,26% общего объема платежей, или 185,22 млрд грн, что на 2,78% больше прежнего.
К реализации проекта привлечены более 600 комплаенс-менеджеров.
Дополнительные возможности
На вебпортале ГНС в разделе «Территория высокого уровня налогового доверия» опубликованы среднеотраслевые показатели критериев для каждого вида экономической деятельности. А в Электронном кабинете плательщики могут проверить собственные показатели соответствия для включения в список.
Законодательные изменения
Проект закона от 7 июля 2025 г. № 13455 предлагает усовершенствовать порядок формирования перечня. Среди ключевых изменений:
- смягчение требований по отсутствию нарушений в подаче отчетности;
- уточнение методики расчета зарплат для плательщиков с уникальными КВЭДами;
- доработка показателей по уплате налога на прибыль, НДС и других сборов.
Справка Finance.ua:
- 24 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о «клубе белого бизнеса», цель которого — борьба с теневой экономикой;
- если украинский бизнес будет платить налоги и зарплату больше среднего показателя по отрасли, а также не будет иметь налоговых долгов и других вопросов от налоговых органов, такие компании не будут попадать под документальные проверки и получают другие преференции.
