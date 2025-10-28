АМКУ оштрафовал 2 водоканала более чем на 11 млн грн — причины Сегодня 13:12 — Казна и Политика

АМКУ оштрафовал 2 водоканала более чем на 11 млн грн — причины

АМКУ 22 октября признал действия двух водоканалов нарушениями и наложил на предприятия штрафы на общую сумму в размере более 11 млн гривен и обязал прекратить нарушения.

Об этом говорится в сообщении АМКУ

В комитете не называют, какие именно водоканалы были оштрафованы.

Основания

Основанием для возбуждения дел стали заявления потребителей о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

В ходе рассмотрения дела № 1 было установлено, что предприятие с 1 января 2024 года установило необоснованный размер платы за абонентское обслуживание для потребителей услуги по централизованному водоснабжению и услуги по централизованному водоотводу, в которые включены расходы на проведение поверки распределительных средств учета воды, что не предусмотрено действующим законодательством Украины, а также установило одинаковый размер платы за абонентское обслуживание для потребителей услуги по централизованному водоснабжению и услуги по централизованному водоотводу.

Занимая монопольное положение, предприятие нарушило законодательство о защите экономической конкуренции.

Такие действия приводят к ущемлению интересов потребителей (физических лиц и юридических потребителей), поскольку последние несут дополнительные финансовые затраты, которые неправомерно включены в расчет платы за абонентское обслуживание.

Было установлено, что предприятие до 1 июня 2024 г. начисляло потребителям на объектах, относящихся к жилищному фонду, плату за услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу по тарифам, установленным для населения, а с 1 июня 2024 г. начало начислять без учета категорий этих объектов.

Водоканалы нарушили законодательство о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на региональных рынках услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу.

Предприятия обязаны прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в срок, указанный в принятых решениях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.