Более 50 тысяч гривен: кому готовы платить без опыта
Сегодня из-за нехватки кадров в ряде сфер работодатели берут людей без опыта и вкладываются в их обучение. Число таких вакансий на кадровых порталах составляет несколько тысяч.
При этом зарплаты таким лицам предлагают высокие — отдельные работодатели готовы платить более 50 000 грн. Такие вакансии можно увидеть на сайте robota.ua, пишет obozrevatel.com.
Пример
Сеть супермаркетов ищет авто/мото курьера на зарплату от 45000 до 60000 грн. Главными требованиями к соискателям являются:
- Знание ПДД.
- Наличие удостоверения категории В для тех, кто собирается работать на автомобиле.
Строительная компания готова платить от 30 000 до 55 000 грн монтажнику-сборщику алюминиевых и металлопластиковых конструкций. Среди требований:
- Умение работать с электроинструментом.
- Наличие водительского удостоверения.
Автосервис предлагает от 35 000 до 100 000 грн автомеханику/автослесарю. От претендента, среди прочего, ожидают:
- Знания и понимания принципов работы основных систем современного автомобиля.
- Понимания работы оборудования, специнструмента и диагностических сканеров.
- Умения грамотно излагать свои мысли.
Мнения экспертов
Как рассказала основательница и CEO консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько, даже на четвертом году большой войны в Украине есть отрасли, где можно как сейчас, так и в будущем заработать хорошие деньги. Это сферы, связанные с интеллектуальным трудом.
«Там будет рост, потому что добавленная стоимость финального продукта значительно выше. А еще ее можно повышать — и не из-за стоимости изготовления, а из-за ценности продукта, то, ради чего люди его покупают», — пояснила она.
Читайте также
Основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина рассказала, что также «денежными» будут нефтегазовая промышленность, сферы новейших технологий, «особенно радиотехнических», медицина, косметология, психология.
«В этих сферах хорошие доходы. И очень большое количество вакансий, которые тяжело закрываются из-за дефицита таких специалистов», — резюмировала эксперт.
Напомним, удаленная работа уже давно перестала быть только «подработкой на диване». Сегодня она позволяет получать стабильный доход, полноценно конкурируя с офисными должностями. Гибкий график, отсутствие затрат на дорогу и возможность работать из любой точки мира — лишь часть преимуществ. Специалисты robota.ua поделились подборкой актуальных удаленных вакансий для тех, кто хочет работать из дома.
Также мы писали о действенных и быстрых способах, которые помогут вам прокачать резюме в кратчайшие сроки. Резюме — это ваша визитка в мире трудоустройства. Именно с него работодатель начинает знакомство с кандидатом, и часто первые несколько секунд просмотра решают, получите ли вы шанс на собеседование.
Если документ составлен небрежно или не «цепляет» с первого взгляда, вероятность приглашения резко снижается. В то же время даже обычное резюме можно превратить в эффективный инструмент, который производит сильное первое впечатление и открывает двери к новым возможностям.
