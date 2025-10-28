Более 50 тысяч гривен: кому готовы платить без опыта Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Более 50 тысяч гривен: кому готовы платить без опыта

Сегодня из-за нехватки кадров в ряде сфер работодатели берут людей без опыта и вкладываются в их обучение. Число таких вакансий на кадровых порталах составляет несколько тысяч.

При этом зарплаты таким лицам предлагают высокие — отдельные работодатели готовы платить более 50 000 грн. Такие вакансии можно увидеть на сайте robota.ua , пишет obozrevatel.com.

Пример

45000 до 60000 грн. Главными требованиями к соискателям являются: Сеть супермаркетов ищет авто/мото курьера на зарплату отГлавными требованиями к соискателям являются:

Знание ПДД.

Наличие удостоверения категории В для тех, кто собирается работать на автомобиле.

30 000 до 55 000 грн монтажнику-сборщику алюминиевых и металлопластиковых конструкций. Среди требований: Строительная компания готова платить отмонтажнику-сборщику алюминиевых и металлопластиковых конструкций. Среди требований:

Умение работать с электроинструментом.

Наличие водительского удостоверения.

35 000 до 100 000 грн автомеханику/автослесарю. От претендента, среди прочего, ожидают: Автосервис предлагает отавтомеханику/автослесарю. От претендента, среди прочего, ожидают:

Знания и понимания принципов работы основных систем современного автомобиля.

Понимания работы оборудования, специнструмента и диагностических сканеров.

Умения грамотно излагать свои мысли.

Мнения экспертов

Как рассказала основательница и CEO консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько, даже на четвертом году большой войны в Украине есть отрасли, где можно как сейчас, так и в будущем заработать хорошие деньги. Это сферы, связанные с интеллектуальным трудом.

«Там будет рост, потому что добавленная стоимость финального продукта значительно выше. А еще ее можно повышать — и не из-за стоимости изготовления, а из-за ценности продукта, то, ради чего люди его покупают», — пояснила она.

Удаленная работа: подборка вакансий без офиса

Основательница рекрутингового агентства Елена Журочкина рассказала, что также «денежными» будут нефтегазовая промышленность, сферы новейших технологий, «особенно радиотехнических», медицина, косметология, психология.

«В этих сферах хорошие доходы. И очень большое количество вакансий, которые тяжело закрываются из-за дефицита таких специалистов», — резюмировала эксперт.

Напомним, удаленная работа уже давно перестала быть только «подработкой на диване». Сегодня она позволяет получать стабильный доход, полноценно конкурируя с офисными должностями. Гибкий график, отсутствие затрат на дорогу и возможность работать из любой точки мира — лишь часть преимуществ. Специалисты robota.ua поделились подборкой актуальных удаленных вакансий для тех, кто хочет работать из дома.

Также мы писали о действенных и быстрых способах , которые помогут вам прокачать резюме в кратчайшие сроки. Резюме — это ваша визитка в мире трудоустройства. Именно с него работодатель начинает знакомство с кандидатом, и часто первые несколько секунд просмотра решают, получите ли вы шанс на собеседование.

Если документ составлен небрежно или не «цепляет» с первого взгляда, вероятность приглашения резко снижается. В то же время даже обычное резюме можно превратить в эффективный инструмент, который производит сильное первое впечатление и открывает двери к новым возможностям.

