Удаленная работа: подборка вакансий без офиса — Finance.ua

Удаленная работа: подборка вакансий без офиса Сегодня 08:02 — Личные финансы

Удаленная работа: подборка вакансий без офиса

Удаленная работа уже давно перестала быть только «подработкой на диване». Сегодня она позволяет получать стабильный доход, полноценно конкурируя с офисными должностями. Гибкий график, отсутствие затрат на дорогу и возможность работать из любой точки мира — лишь часть преимуществ. Специалисты robota.ua поделились подборкой актуальных удаленных вакансий для тех, кто хочет работать из дома.

Рекрутер в «Таймис»

📍 Удаленно

Логистическая компания приглашает в команду специалиста, занимающегося построением рекрутинга полного цикла удаленных менеджеров по продажам и логистов; системным поиском и проведением собеседований; будет формировать отчетности по эффективности рекрутингового процесса; будет работать с каналами поиска и внешним брендом работодателя.

Инженер-проектировщик ОВИК в «Киев Климат Плюс»

📍 Удаленно

На должность рассматривают кандидатов с высшим техническим образованием по соответствующей или смежной специальности. Ценится умение вести расчет теплопотерь, воздухообмена, тепловых нагрузок; подбирать технику по расчетным параметрам; вести аэродинамический расчет систем вентиляции и кондиционирования; знание нормативной базы (ГСН, ОБН, ГСТУ, ПУЭ); уверенное использование AutoCAD и Revit MEP.

Руководитель Data Office в «Банк Кредит Днепр»

📍 Частично удаленно/гибкий график

Анонсированные задачи: разработка и реализация стратегии управления данными (Data Strategy); создание архитектуры Data Lake; ключевой владелец DWH и банковского CRM; координация использования внешних источников/баз данных.

Предлагается , в частности: медицинское страхование на средства банка и льготные условия для членов семьи; детская комната для детей с воспитателем; танцевальные тренировки, йога-классы (оффлайн/онлайн); корпоративная футбольная команда; программы по поддержанию ментального здоровья

Старший (ая) финансовый (ая) контролер (ка)/бизнес-контролер (ка) в Deloitte

📍 Удаленно/гибридный формат

Должность предусматривает следующие обязанности : — поддержка процесса составления годового бюджета; ежемесячная подготовка финансовых отчетов, схем, презентаций; контроль и согласование расходов; контроль дебиторской задолженности; анализ и прогнозирование результатов деятельности; обеспечение ежемесячных мер по закрытию месяца; анализ экономики проектов.

Вы можете рассчитывать на 25 рабочих дней ежегодного оплачиваемого отпуска; дополнительный выходной в день рождения; страхование жизни, здоровья и путешествий; корпоративное обучение по развитию soft&tech skills; курсы английского языка; доступ к образовательным платформам (LinkedIn Learning, Udemy); консультации по финансовым и юридическим вопросам, а также консультации профессионального психолога или бизнес-коуча.

Менеджер по развитию онлайн-каналов (мобильное приложение) в NovaPay

📍 Удаленно/гибридный формат

Среди задач, которые предусматривает должность : участие в создании и реализации пошагового плана развития кредитных продуктов в мобильном приложении и других цифровых платформах; ведение и определение приоритетности задач мобильного приложения в сфере кредитования, сотрудничество с командой дизайнеров; формирование требований к новым или обновленным сценариям пользования, сотрудничество с дизайнерами на всех этапах обработки задач; анализ действий конкурентов на финансовом рынке и подготовка предложений по улучшению пользовательского опыта в мобильном приложении.

Анонсируется: медицинское страхование, консультации психолога, корпоративные спортивные сообщества; занятия по английскому языку; курсы и тренинги для профессионального роста; программа наставничества и поддержка новых сотрудников.

Master Data Specialist в Nestle Ukraine

📍 Удаленно или релокационный пакет

Команда Nestlé Business Services во Львове ищет специалистов с высшим образованием (экономика, международные отношения, бухгалтерский учет или финансы — преимущество) и уровнем владения английским — не ниже Intermediate (устный и письменный).

Читайте также 5 способов прокачать резюме за выходные: практический гайд

Работник будет: рассматривать запросы на обработку данных поставщиков; проверять информацию в запросах согласно внутренним инструкциям и процедурам; совершать соответствующие действия в системе по результатам проверки; взаимодействовать со структурными подразделениями компании, которые инициировали запросы, и оказывать информационную поддержку.

Специалист технической поддержки (ночные смены) в «Фармастор»

📍 Удаленно или офис в Киеве

Национальная фармацевтическая компания ищет команду специалиста для поддержки ІТ-систем. Задачи: предоставление первой линии поддержки пользователей программного обеспечения «Тотус» (телефон, сервис-деск, электронная почта); оперативная обработка инцидентов и запросов пользователей; своевременное информирование о статусе решений.

Предусматривается испытательный срок (1 месяц).

Региональный менеджер по закупкам зерновых и масличных культур в MK Merchants Ukraine

📍 Удаленно

Будущего работника ждут следующие задачи : поиск производителей/поставщиков и ведение переговоров по закупке продукции; ведение/сопровождение документального оформления процесса закупки зерна; обеспечение выполнения договорных обязательств поставщиками; контроль качества продукции; соблюдение сроков поставки; ведение базы данных поставщиков; мониторинг рынка зерна в Украине; выполнение поставленного плана закупок; внутренняя отчетность

Анонсируются командировки 1−2 раза в неделю (в зависимости от рабочей необходимости). Регион ответственности — Киевская область, в частности, Бровары, Кагарлык.

Billing Support Specialist/Agent в Uniwell

📍 Удаленно

Международная сервисная компания, оказывающая поддержку пользователям в сфере Health & Fitness, объявляет об открытии вакансии. Ищут специалиста с опытом работы в поддержке клиентов от 6 месяцев, который уверенно владеет письменным английским на уровне B2 и выше.

🔊 На Finance.ua появились аудиоверсии новостей. Кликайте на изображение в интересующей новости ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.

В должности будущий специалист будет отвечать за запросы, связанные с оплатами, возвратом средств и чарджбеками, а также за другие обращения пользователей. В случае необходимости будет координировать взаимодействие с платежными провайдерами. Работа предполагает письменную коммуникацию через email-обращения (ticket-система).

Менеджер по обработке заказов в «Модні Меблі»

📍 Удаленно

Как говорится в вакансии , в обязанности будущего работника будет входить: вести прием и обрабатывать заказы в телефонном режиме и мессенджерах; консультировать клиентов по ассортименту и срокам изготовления; оформлять заказ; взаимодействовать с производством и складом для контроля заказов; поддерживать клиентов до момента доставки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.