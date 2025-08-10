Work-life balance: как не преступить границу закона — Finance.ua

Work-life balance: как не преступить границу закона Сегодня 08:00 — Личные финансы

Work-life balance: как не преступить границу закона

Сейчас все чаще размывается граница между работой и личной жизнью, поэтому вопрос баланса между работой и личной жизнью особенно актуален.

Удаленный формат, график работы, постоянная доступность в мессенджерах — это создает иллюзию, что работник всегда «на связи».

По трудовому законодательству Украины есть четкие нормы относительно рабочего времени, отдыха и компенсации за сверхурочную работу.

budni.info@robota.ua показала правовые аспекты баланса между работой и личной жизнью, пределы ответственности работодателя и работника, а также способы защиты своего права на отдых.

Мы выбрали основное:

Работодатель требует ответа на письма или звонки после окончания рабочего дня.

Работодатель не имеет права требовать от работника ответа на письма или звонки по окончании рабочего дня без соответствующей компенсации. Согласно статье 50 Кодекса законов о труде Украины, нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.

После окончания рабочего времени работник имеет право на отдых, и привлечение его к работе вне установленного графика возможно только в этих случаях с соответствующей оплатой.

Работодатель назначает совещания или дает рабочие задания в выходные дни без письменного приказа или изменений в график

Работодатель не имеет права привлекать работника к работе в выходные дни без его согласия и без соответствующего приказа или изменения в график работы. Привлечение к работе в выходные дни допускается только в случаях, определенных статьей 71 КЗоТ, и требует письменного приказа и компенсации.

В соответствии со статьей 72 КЗоТ работа в выходной день может компенсироваться: по согласию предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.

Что является нарушением прав работника на отдых в соответствии с Кодексом законов о труде Украины:

привлечение к работе сверх установленной нормы без соответствующей компенсации (ст. 50 КЗоТ);

привлечение к работе в выходные или праздничные дни без законных оснований и компенсации (ст. 71 КЗоТ);

непредоставление ежегодных отпусков или сокращение их продолжительности без законных оснований (ст. 74 КЗоТ).

Работодатель контролирует активность удаленного работника после 18:00.

Работодатель не имеет права контролировать активность работника по истечении рабочего времени без его согласия. Контроль возможен только внутри установленного рабочего времени, определенного трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка.

Действует ли в Украине «право на отключение»?

В Украине «право на отключение» законодательно не закреплено. Однако Конституция Украины гарантирует право на отдых (ст. 45), а КЗоТ устанавливает нормы по рабочему времени и отдыху. Поэтому работник имеет право не отвечать на рабочие коммуникации вне рабочего времени без соответствующей компенсации.

Что делать

Работнику, если руководитель регулярно общается вне рабочего времени и ожидает мгновенного ответа, следует:

в письменном виде уведомить руководителя об установленном рабочем времени и праве на отдых;

если ситуация не меняется, обратитесь в профсоюз или Государственную службу Украины по вопросам защиты труда.

Нарушение прав работника на отдых

Нарушение нормы рабочего времени может привести к:

административной ответственности, включая штрафы;

судебным искам от работников о компенсации за сверхурочную работу;

ухудшению репутации компании и снижению мотивации работников.

