НБУ расширяет список бенчмарк-ОВГЗ: покрытие обязательных резервов

НБУ расширяет список бенчмарк-ОВГЗ: покрытие обязательных резервов

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов (бенчмарк-ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

С 28 октября 2025 года в перечень бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с ISIN UA4000237564, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 14 октября 2025 года.

Это решение призвано поддержать активность банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Напомним, что банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 28 октября 2025 года он будет содержать 19 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632 та новий UA4000237564.

Актуализация перечня бенчмарк-ОВГЗ для покрытия банками части обязательных резервов утверждена решением Правления Национального банка Украины от 27 октября 2025 года № 392-рш «О внесении изменения в решение Правления Национального банка Украины от 23 ноября 2017 года № 752-рш», которое вступает в силу с 28 октября 2025 года.

Ранее Министерство финансов 14 октября успешно провело размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), привлекая в государственный бюджет 19,57 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Обязательные резервы — один из традиционных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке средства в объеме, который определяется как некоторый процент от его обязательств (норматив резервирования). Эта сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования.

Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

