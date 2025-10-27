0 800 307 555
Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

В последнюю неделю октября движение курса валют, вероятно, будет контролируемым, с зависимостями от внешних сигналов относительно монетарной политики, поведения Национального банка и текущих поступлений валюты.
Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
«Неделя повышения курса и локальных импульсов», — отметила она.
За период 20−24 октября официальный курс доллара повысился на 16 копеек.

Официальный курс на прошлой неделе был таким:

  • 20 октября — 41,7308 грн/$;
  • 21 октября — 41,7565 грн/$;
  • 22 октября — 41,7441 грн/$;
  • 23 октября — 41,7550 грн/$;
  • 24 октября — 41,8970 грн/$.

Наличный рынок

В кассах банков на прошлой неделе наблюдался постепенный подъем курса доллара.
В понедельник и вторник средние значения были на одном уровне и составили 41,41/41,95 грн/$; в среду уже можно было застать превышение отметки 42 грн/долл. — средние курсы купли-продажи составляли 41,45/42,01 грн/$; в четверг и пятницу тенденция продолжилась — курсы колебались в пределах 41,57/42,11 грн/$ и 41,68/42,25 грн/$ соответственно.
За неделю средняя цена покупки выросла на 27 копеек — с 41,41 грн/долл до 41,68 грн/долл, а средняя цена продажи — на 30 копеек — с 41,95 грн/долл. до 42,25 грн/долл. Маржа между покупкой и продажей колебалась в узком диапазоне примерно 0,54−0,57 грн, с незначительным расширением в среду и конце недели.

Межбанк

Неделя на межбанке 20−24 октября показала волатильность и ослабление гривны на фоне спроса на валюту.
Понедельник, 20 октября, открывался со значений 41,77 грн/$ и, пройдя верхние и нижние отметки 41,81 грн/$ и 41,68 грн/$, все же закончился на 41,71 грн/$; вторник открылся на 2 копейки ниже, чем в понедельник — 41,75 грн/$, на этой же отметке день и закончился, и это было почти максимальное значение дня (41,76 грн/$).
Среда началась, как и вторник, — на 41,75 грн/$, однако закончилась удешевлением гривны на 9 копеек — на 41,84 грн/$. Утро четверга, 23 октября, было на уровне 41,8 грн/$, и цифра росла до обеда — котировки достигали даже 41,93 грн/$.
Однако после принятия решения Нацбанком о сохранении учетной ставки на уровне 15,5% котировки проходили немного на более низких уровнях, и день закончился на 41,89 грн/$. Пятница, 24 октября, началась со значений 41,94 грн/$. И это был утренний максимум недели. В течение дня котировки достигали 42 грн/$ вечером, а завершился день на 42,06 грн/$. Рынок ощущал давление в сторону девальвации на протяжении всей прошлой недели, с локальными всплесками спроса, подталкивающими котировки к отметкам под 41,95−42,00 грн/$.
Решение НБУ о сохранении учетной ставки 15,5% на короткое время удержало котировки на несколько более низких отметках в четверг, однако не изменило общий тренд к слабой гривне на конец недели.
По итогам пяти дней на прошлой неделе чистые интервенции были умеренными и составили $641,05 млн, это всего на 6% больше, чем неделей ранее ($602,65 млн). Поэтому регулятор продолжает постепенно сглаживать колебания валютного рынка, не прибегая к экстремально масштабным продажам или покупкам валюты.

Прогноз курса на этой неделе

В конце октября, возможно, будет наблюдаться усиление спроса на валюту. На это влияют одновременно международные сигналы о монетарной политике и локальных операциях, которые повлияют на постепенное движение.
Национальный банк уже традиционно корректирует свое поведение так, чтобы сглаживать слишком резкие движения курса. Это означает, что даже при повышенном спросе у рынка есть инструменты для сдерживания паники и для поддержания более прогнозируемого диапазона котировок. Поэтому наиболее вероятным кажется плавное, поэтапное движение.
Еще один важный фактор — объемы валютных поступлений от торговли и внешних партнеров. Когда поступления приходят вовремя, они успокаивают рынок и оказывают гривне дополнительную поддержку. Если часть поступлений задерживается или появляется неожиданный спрос, курс отреагирует.
📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
