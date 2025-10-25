0 800 307 555
Финансист назвал дни недели, в которые невыгодно покупать валюту

Финансист назвал дни недели, в которые невыгодно покупать валюту
На валютном рынке Украины наблюдается закономерность — в конкретные дни недели или месяца доллар и евро могут как дешеветь, так и резко расти в цене.
Финансист Богдан Яремчик рассказал изданию «Новости. Live», когда невыгодно покупать иностранную валюту.

Когда валюта дорожает

По словам специалиста, минимальная выгода от покупки долларов и евро будет в начале недели, поскольку в понедельник-вторник рынки еще «включаются», и в конце, в частности, в пятницу, когда стабильно наблюдается повышенное спекулятивное движение.
Если говорить о месячном периоде, то украинцам не рекомендуют покупать валюту в первых и последних числах.
Тогда традиционно растет спрос на иностранные купюры, потому что люди получают зарплату или другие доходы, вследствие чего возникает давление на валютный рынок.
«В середине месяца менее активный период, когда большая часть платежей уже осуществлена. А в конце месяца бывают всплески спроса и волатильности из-за перерасчетов, платежей, выполнения бюджетов, закрытия периодов и т. д.», — констатировал Богдан Яремчик.
Поэтому желательно оставлять обменные процессы на 10−20 числа для избежания резких пиков и снижения расходов.
Ранее Finance.ua писал, что, по прогнозу финтехэкспертки, соучредительницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, валютный курс в 2026 году будет постепенно расти. Резких скачков ожидать не стоит, но в то же время нужно быть готовым, что валюта будет дорожать.
Евро достигнет 52 гривен в 2026 году, тогда как доллар может удерживаться на уровне около 48 гривен.
По материалам:
Novyny.live
