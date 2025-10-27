0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине совершенствуют взаимодействие между налоговой и банками

Валюта
65
В Украине совершенствуют взаимодействие между налоговой и банками
В Украине совершенствуют взаимодействие между налоговой и банками
Государственная налоговая служба Украины вместе с Национальным банком вводят новый подход к формированию запросов, которые направляются банкам при нарушении предприятиями сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
В ГНС отметили, что структура обновленных запросов отвечает требованиям по сохранению банковской тайны.
«Это обеспечивает надлежащий уровень правовой определенности и эффективную коммуникацию между контролирующими органами и финансовыми учреждениями», — подчеркнули в ГНС.

Предотвращение незаконного оттока средств

Особое внимание уделено тому, чтобы финансовые учреждения уделяли полные, точные и своевременные ответы на запросы.
Как отметили в ведомствах, совместная инициатива направлена ​​на повышение эффективности валютного надзора, прозрачность операций и предотвращение незаконного выведения валютных средств из Украины.
Напомним, ранее Национальный банк Украины утвердил порядок надзора за соблюдением прав потребителей нефинансовых платежных услуг в соответствии с законом «О платежных услугах», который вступит в силу 1 августа 2025 года. Так регулятор обновил положение о надзоре, дополнив его положениями по контролю за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей нефинансовых платежных услуг.
Кроме того, Нацбанк уточнил правила финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Цель обновлений — сделать надзор более эффективным и уменьшить нагрузку на финансовые учреждения во время проверок.
По материалам:
Finance.ua
НБУВалютаНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems