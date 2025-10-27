В Украине совершенствуют взаимодействие между налоговой и банками Сегодня 13:35 — Валюта

В Украине совершенствуют взаимодействие между налоговой и банками

Государственная налоговая служба Украины вместе с Национальным банком вводят новый подход к формированию запросов, которые направляются банкам при нарушении предприятиями сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

В ГНС отметили, что структура обновленных запросов отвечает требованиям по сохранению банковской тайны.

«Это обеспечивает надлежащий уровень правовой определенности и эффективную коммуникацию между контролирующими органами и финансовыми учреждениями», — подчеркнули в ГНС.

Предотвращение незаконного оттока средств

Особое внимание уделено тому, чтобы финансовые учреждения уделяли полные, точные и своевременные ответы на запросы.

Как отметили в ведомствах, совместная инициатива направлена ​​на повышение эффективности валютного надзора, прозрачность операций и предотвращение незаконного выведения валютных средств из Украины.

Напомним, ранее Национальный банк Украины утвердил порядок надзора за соблюдением прав потребителей нефинансовых платежных услуг в соответствии с законом «О платежных услугах», который вступит в силу 1 августа 2025 года. Так регулятор обновил положение о надзоре, дополнив его положениями по контролю за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей нефинансовых платежных услуг.

Кроме того, Нацбанк уточнил правила финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Цель обновлений — сделать надзор более эффективным и уменьшить нагрузку на финансовые учреждения во время проверок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.