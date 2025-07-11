НБУ оновив правила нагляду у сфері платіжних послуг — Finance.ua

НБУ оновив правила нагляду у сфері платіжних послуг Сьогодні 19:32 — Казна та Політика

НБУ оновив правила нагляду у сфері платіжних послуг

Національний банк України затвердив порядок нагляду за дотриманням прав споживачів нефінансових платіжних послуг відповідно до закону «Про платіжні послуги», що набуде чинності 1 серпня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України оновив положення про нагляд, доповнивши його положеннями щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг.

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Зокрема:

Визначено порядок нагляду за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг. Упорядковано контроль за рекламою на платіжному ринку, що стосується нефінансових платіжних послуг, — зокрема, її змісту та відповідності вимогам законодавства. Встановлено правила обміну інформацією між Національним банком та надавачами нефінансових платіжних послуг під час здійснення нагляду. Урегульовано процедуру оформлення результатів безвиїзного нагляду, зокрема в дистанційній взаємодії з об’єктами нагляду.

Ці зміни впроваджуються у зв’язку з набуттям чинності закону України «Про платіжні послуги» з 1 серпня 2025 року.

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