НБУ оновив правила нагляду у сфері платіжних послуг — Finance.ua
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НБУ оновив правила нагляду у сфері платіжних послуг

Казна та Політика
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НБУ оновив правила нагляду у сфері платіжних послуг
НБУ оновив правила нагляду у сфері платіжних послуг
Національний банк України затвердив порядок нагляду за дотриманням прав споживачів нефінансових платіжних послуг відповідно до закону «Про платіжні послуги», що набуде чинності 1 серпня 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Національний банк України оновив положення про нагляд, доповнивши його положеннями щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг.
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Зокрема:
  1. Визначено порядок нагляду за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів нефінансових платіжних послуг.
  2. Упорядковано контроль за рекламою на платіжному ринку, що стосується нефінансових платіжних послуг, — зокрема, її змісту та відповідності вимогам законодавства.
  3. Встановлено правила обміну інформацією між Національним банком та надавачами нефінансових платіжних послуг під час здійснення нагляду.
  4. Урегульовано процедуру оформлення результатів безвиїзного нагляду, зокрема в дистанційній взаємодії з об’єктами нагляду.
Ці зміни впроваджуються у зв’язку з набуттям чинності закону України «Про платіжні послуги» з 1 серпня 2025 року.
За матеріалами:
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