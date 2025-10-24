Глава НБУ о требовании МВФ девальвировать гривну: решение остается за НБУ
НБУ постоянно ведет дискуссии с МВФ. Вопросы валютно-курсовой политики остаются в компетенции центробанка Украины.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.
Сотрудничество с МВФ
По словам главы НБУ, главными направлениями взаимодействия Украины с Международным валютным фондом остаются вопросы ценовой стабильности и внешней устойчивости.
«Во время каждого пересмотра у нас проходят дискуссии, охватывающие широкий круг вопросов. Национальный банк реализует свою валютно-курсовую политику в рамках тех стратегических, навигационных документов, которые мы разработали, согласовали в рамках действующей программы», — отметил Пышный в ответ на вопрос о публикации Bloomberg.
Он подчеркнул, что НБУ постоянно анализирует эффективность своих решений в рамках сотрудничества с МВФ.
«Мы понимаем, как, собственно, и наши партнеры, что окончательное решение остается за Национальным банком, как собственно и ответственность. Мы благодарны коллегам за экспертизу, которой они наполняют наши дискуссии», — добавил он.
НБУ сохраняет контроль над валютной политикой
Пышный подчеркнул, что обсуждения с МВФ продолжаются и еще не находятся на завершающем этапе.
«В ближайшие несколько недель у нас состоятся соответствующие дискуссии, которые будут сосредоточены на обсуждении новой программы», — сказал глава НБУ.
Он отметил, что политика регулятора остается последовательной и направлена на стабильность.
«Политика Национального банка была и остается направлена на то, чтобы обеспечить ценовую стабильность, устойчивость валютного рынка, привлекательность гривневых активов и макрофинансовую стабильность», — подытожил Пышный.
Поделиться новостью
Также по теме
Глава НБУ о требовании МВФ девальвировать гривну: решение остается за НБУ
В ЕС ограничивают оплату наличными: что нужно знать
Какой сейчас курс в столичных обменниках
Самая большая долларовая купюра: как использовалась
НБУ продолжает постепенное ослабление гривны: как изменился курс доллара за неделю
НБУ уменьшил валютные интервенции за неделю на 17,9% - причина