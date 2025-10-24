В Нацбанке объяснили колебания курса в последнее время
Национальный банк Украины сохраняет контроль за ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса обусловлены рыночными и сезонными факторами.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в ходе брифинга, передает РБК-Украина.
Валютный рынок под контролем
По словам Гелетия, в октябре ситуация на валютном рынке не претерпела существенных изменений.
«Динамика курса гривны к доллару определяется рыночной ситуацией: изменением баланса спроса и предложения. В последнее время мы наблюдаем увеличение чистого спроса», — отметил он.
Чиновник объяснил, что на колебания влияют сезонные факторы, а также завершение действия временных факторов, которые поддерживали рынок в сентябре, в частности, продажа валюты благотворительными организациями и энергетическими компаниями.
В наличном сегменте сохраняется предложение валюты от фермерских хозяйств и крупных агропредприятий.
Приоритет НБУ
«Наш приоритет сохраняется неизменным — это сохранение устойчивой, контролируемой ситуации на валютном рынке», — подчеркнул Гелетий.
Он напомнил, что НБУ придерживается стратегии управляемой гибкости обменного курса. С начала года гривна демонстрировала как укрепление, так и умеренную девальвацию.
С начала текущего месяца девальвация составляет 1,5%, но с начала года ревальвация гривны составляет 0,65%. То есть гривна движется и в сторону усиления, и в сторону ослабления в зависимости от рыночных факторов", — отметил он.
Замглавы НБУ также сообщил, что доля валютных операций без участия регулятора растет.
«В сентябре доля таких операций превысила 60%, сейчас она составляет около 55% стабильно более половины за последние месяцы», — сказал Гелетий.
По его словам, объемы валютных интервенций уменьшились: в сентябре — 2,4 млрд долларов против более чем 3 млрд в начале года.
«Мы и дальше будем придерживаться нашего подхода, чтобы обеспечить стабильность курса и снижение инфляции до целевого уровня в 5%», — подытожил он.
