Пышный объяснил, когда в Украине может появиться э-гривна

Валюта
74
Национальный банк Украины отложил запуск электронной гривны из-за полномасштабной войны. Регулятор планирует использовать это время для усовершенствования технических решений.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина.
«Мы сейчас считаем, что именно война дает нам основания отсрочить введение этого решения. Кроме того, это время мы используем для того, чтобы найти лучшее техническое решение», — отметил глава НБУ.

Украина перенимает опыт других стран

Пышный отметил, что Нацбанк активно изучает международный опыт и сотрудничает с ведущими центральными банками мира, чтобы создать оптимальную модель электронной гривны.
«Мы внимательно следим за разработками других центральных банков: Европейского центрального банка, Бундесбанка, Центрального банка Сингапура. Мы хотим сделать это решение максимально качественным, учитывая лучший мировой опыт», — объяснил глава НБУ.

Запуск отложен до более стабильного периода

По словам Пышного, внедрение цифровой валюты требует значительных инвестиций, поэтому реализация этого проекта перенесена на более стабильное время.
«Именно из-за войны, учитывая те инвестиции, которых может потребовать это решение, правление Национального банка отсрочило соответствующее введение», — подытожил он.
Напомним, ранее Андрей Пышный заявлял, что у Национального банка уже есть понимание возможной архитектуры электронной гривны. В настоящее время идет подготовка к пилотному запуску цифровой формы безналичной гривны, завершается поиск технологического партнера.
Регулятор представил проект концепции цифровой гривны еще в 2022 году.
«Разработка и внедрение э-гривны может стать следующим шагом эволюции платежной инфраструктуры Украины, будет способствовать цифровизации экономики, дальнейшему распространению безналичных расчетов, уменьшению их стоимости, росту уровня их прозрачности и повышению доверия к национальной валюте в целом. Это может положительно повлиять на обеспечение экономической безопасности и усиление монетарного суверенитета государства, усилит способность Национального банка поддерживать ценовую и финансовую стабильность как залог устойчивого экономического роста», — заявляли тогда в НБУ.
По материалам:
РБК-Україна
