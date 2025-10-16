0 800 307 555
«Ценники очень высокие»: НБУ прокомментировал запуск е-гривны

Финтех и Карты
86
Как и большинство центральных банков в мире, Украина работает над темой внедрения е-гривны и исследует ее.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан в ходе Киевского международного экономического форума, который проходит сегодня, 16 октября.
«На законодательном уровне сказано, что это законное платежное средство и цифровая форма национальной денежной единицы гривны. Когда она будет внедрена и будет ли внедрена — открытый вопрос. Мы готовимся к пилотному проекту, где будут реальные пользователи и реальные поставщики услуг», — говорит Шабан.
По его словам, во время пилотного проекта будут происходить определенные транзакции между пользователями — физлицами и юрлицами, а также государством — в вопросе уплаты налогов.
«Но пилот — это вещь дорогая, там ценники очень высокие», — подчеркнул представитель регулятора.
Он добавил, что у НБУ есть шорт-лист из поставщиков, с «которыми хотели бы работать, когда будем готовы».
«Но чек достаточно высокий, и вопрос в том, нравственно ли во время войны тратить такие средства только на исследования», — отметил Шабан.

Цифровое будущее в Украине

В Украине уже существует мощная цифровая адженда: если взять статистику Национального банка, то 9 из 10 операций по платежным картам уже безналичные.
Статистика Mastercard свидетельствует, что более 60% расчетов в физических торговых точках — это NFC, то есть оплаты смартфонами или другими гаджетами с этой технологией, рассказала генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева. Она подчеркнула, что цифровая адженда несет и вызовы, а киберпреступность — один из самых мощных.
К 2029 году рынок киберриска оценивается в 15 трлн долларов. Если это сравнить с ВВП, это могла быть третья экономика мира после США и Китая.

Защищена ли банковская система Украины

В мире существует понятие цифровой операционной устойчивости: в Европе действует Акт DORA (Digital Operational Resilience Act) и Украина движется к его имплементации.
«Среди нового для нашей регуляции — минимизация зависимости от третьих сторон. В частности, мы это ощутили осенью 2022 года, когда начались блэкауты — финансовая система устойчивая, а звено энергопитания было без связи. В ближайшие 2 года мы работаем над имплементацией того, чего не хватает украинскому законодательству для полного соответствия DORA. Мне кажется, что банковская система готова и будет готова к определенным технологическим вызовам», — говорит замглавы НБУ Алексей Шабан.
