Зеленский подписал закон о киберзащите государственных ресурсов — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о киберзащите государственных ресурсов

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Зеленский подписал закон о киберзащите государственных ресурсов
Зеленский подписал закон о киберзащите государственных ресурсов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4336-IX, который усиливает защиту государственных информационных ресурсов и совершенствует систему кибербезопасности.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
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Новый закон предусматривает создание национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки и другие киберугрозы.
Кроме того, будет введена национальная система обмена информацией о киберугрозах, что позволит более эффективно выявлять и нейтрализовать потенциальные риски.
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Закон также предусматривает введение штатных должностей специалистов по кибербезопасности в государственных учреждениях и объектах критической инфраструктуры. Их работа должна стать частью системного подхода к защите информации в государственном секторе.
Принятие закона объясняется необходимостью укрепления цифровой безопасности страны в условиях современных угроз. Как отмечается в официальном сообщении, кибербезопасность — одно из ключевых условий защиты национальных интересов в цифровом пространстве.
По материалам:
Finance.ua
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