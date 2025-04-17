Зеленский подписал закон о киберзащите государственных ресурсов — Finance.ua

Зеленский подписал закон о киберзащите государственных ресурсов Сегодня 12:01

Зеленский подписал закон о киберзащите государственных ресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4336-IX , который усиливает защиту государственных информационных ресурсов и совершенствует систему кибербезопасности.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Новый закон предусматривает создание национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки и другие киберугрозы.

Кроме того, будет введена национальная система обмена информацией о киберугрозах, что позволит более эффективно выявлять и нейтрализовать потенциальные риски.

Закон также предусматривает введение штатных должностей специалистов по кибербезопасности в государственных учреждениях и объектах критической инфраструктуры. Их работа должна стать частью системного подхода к защите информации в государственном секторе.

Принятие закона объясняется необходимостью укрепления цифровой безопасности страны в условиях современных угроз. Как отмечается в официальном сообщении, кибербезопасность — одно из ключевых условий защиты национальных интересов в цифровом пространстве.

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