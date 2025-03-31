Еврокомиссия выделит 1,3 млрд евро на ИИ и кибербезопасность — Finance.ua
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Еврокомиссия выделит 1,3 млрд евро на ИИ и кибербезопасность

Технологии&Авто
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Еврокомиссия объявила, что выделит 1,3 млрд евро на внедрение критически важных технологий, имеющих стратегическое значение для будущего Европы и ее технологического суверенитета.
В сообщении ЕК говорится, что эти инвестиции будут осуществлены в рамках принятой рабочей программы «Цифровая Европа» (Digital) на 2025−2027 годы. Программа сконцентрирована на развертывании искусственного интеллекта (ИИ) и его широком внедрении, киберустойчивости и развитии цифровых компетенций.
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Финансирование будет направлено, в частности, на мероприятия, ключевые для реализации инициативы «Фабрики ИИ» по разработке генеративных моделей искусственного интеллекта для бизнеса и государственного сектора.
Выделяемые ЕК средства предусмотрены также для поддержки европейских центров цифровых инноваций, мер по усилению кибербезопасности критически важных инфраструктур, включая больницы и подводные кабели, и для развития потенциала учебных заведений ЕС в сфере цифровых навыков.
Сообщается, что предстоящие конкурсы проектов для участия в программе Digital будут объявлены в апреле 2025 года.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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