Более 60% украинцев стали жертвами кибер- и телефонного мошенничества — Finance.ua

Более 60% украинцев стали жертвами кибер- и телефонного мошенничества Сегодня 14:09 — Личные финансы

Более 60% украинцев стали жертвами кибер- и телефонного мошенничества

В 2024 году 62% украинцев столкнулись с кибер- и телефонным мошенничеством.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Rakuten Viber.

Отмечается, что 30% посреди 35 тыс. пользователей мессенджера сообщили, что знают о таких случаях от знакомых, и только 8% не сталкивались с подобными ситуациями вовсе.

Стали ли украинцы лучше разбираться в кибербезопасности

По сравнению с началом 2024 года значительно увеличилось количество людей, которые активно улучшают свои знания в сфере киберзащиты.

39% пользователей активно пытаются лучше разбираться в вопросах безопасности в сети — почти вдвое больше, чем в начале 2024 года (21%);

количество тех, кто не интересуется этой темой, уменьшилось с 50% до 28%;

21% скорее не интересуются и не ищут информацию целенаправленно;

7% опрошенных отметили, что уже раньше были хорошо осведомлены о мошенничестве;

5% значительно улучшили свои знания в 2024 году.

Напомним, количество мошеннических атак с использованием вредоносного программного обеспечения, направленных на криптоинвесторов в Telegram, выросло на 2000% в период с ноября 2024 года по январь 2025 года.

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