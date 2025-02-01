Более 60% украинцев стали жертвами кибер- и телефонного мошенничества — Finance.ua
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Более 60% украинцев стали жертвами кибер- и телефонного мошенничества

Личные финансы
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Более 60% украинцев стали жертвами кибер- и телефонного мошенничества
Более 60% украинцев стали жертвами кибер- и телефонного мошенничества
В 2024 году 62% украинцев столкнулись с кибер- и телефонным мошенничеством.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный Rakuten Viber.
Отмечается, что 30% посреди 35 тыс. пользователей мессенджера сообщили, что знают о таких случаях от знакомых, и только 8% не сталкивались с подобными ситуациями вовсе.

Стали ли украинцы лучше разбираться в кибербезопасности

По сравнению с началом 2024 года значительно увеличилось количество людей, которые активно улучшают свои знания в сфере киберзащиты.
  • 39% пользователей активно пытаются лучше разбираться в вопросах безопасности в сети — почти вдвое больше, чем в начале 2024 года (21%);
  • количество тех, кто не интересуется этой темой, уменьшилось с 50% до 28%;
  • 21% скорее не интересуются и не ищут информацию целенаправленно;
  • 7% опрошенных отметили, что уже раньше были хорошо осведомлены о мошенничестве;
  • 5% значительно улучшили свои знания в 2024 году.
Напомним, количество мошеннических атак с использованием вредоносного программного обеспечения, направленных на криптоинвесторов в Telegram, выросло на 2000% в период с ноября 2024 года по январь 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
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