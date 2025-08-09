НБУ готовит пилотный проект э-гривны — Finance.ua
НБУ готовит пилотный проект э-гривны

У Национального банка уже есть понимание возможной архитектуры электронной гривны. В настоящее время идет подготовка к пилотному запуску цифровой формы безналичной гривны, завершается поиск технологического партнера.
Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал в интервью РБК-Украина.
«Мы хотим, чтобы этот пилот дал нам максимум информации для принятия решения по широкомасштабному выпуску. Параллельно мы очень внимательно смотрим на то, как развивается процесс по CBDC в других центральных банках», — сказал Пышный.

По его словам, учитывая евроинтеграционный курс Украины, особое внимание уделяется развитию проекта «Цифровой евро». Команда НБУ взаимодействует с Европейским центральным банком, с Bundesbank, Банком Бельгии, Банком Франции и Банком Сингапура.
«Но говорить о том, что решение по выпуску э-гривны вот-вот состоится, слишком рано. Сначала будет пилот, мы к этому пилоту сейчас готовимся», — предупредил глава Нацбанка.
Напомним, ранее заместитель главы Национального банка Украины Алексей Шабан сообщил, что Национальный банк готовит пилотный проект по внедрению цифровой гривны. Это будет третья, альтернативная форма рядом с наличной и безналичной. Он заметил, что это не электронные деньги, а цифровые.
В Нацбанке отмечали, что тестирование э-гривен будет проходить в открытой среде с реальными пользователями и предоставлиелями платежных услуг. То есть воспользоваться электронной формой гривны смогут все желающие. В основе э-гривен будет лежать технология DLT (Distributed Ledger Technology).
Национальный банк представил проект концепции цифровой гривны в 2022 году. «Разработка и внедрение э-гривны может стать следующим шагом эволюции платежной инфраструктуры Украины, будет способствовать цифровизации экономики, дальнейшему распространению безналичных расчетов, уменьшению их стоимости, росту уровня их прозрачности и повышению доверия к национальной валюте в целом. Это может положительно повлиять на обеспечение экономической безопасности усиление монетарного суверенитета государства, усилит способность Национального банка поддерживать ценовую и финансовую стабильность как залог устойчивого экономического роста», — заявляли в НБУ.
По материалам:
РБК-Україна
