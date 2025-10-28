НБУ ослабил гривну до 42 грн/$ — самого низкого уровня с января Сегодня 17:02 — Валюта

НБУ ослабил гривну до 42 грн/$ — самого низкого уровня с января

Национальный банк Украины продолжил ослабление гривны вторую неделю подряд. По итогам прошлой недели официальный курс доллара вырос на 0,6% и составил почти 42 грн/$. Это самый слабый уровень с конца января.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Таблица: ICU

Интервенции НБУ и спрос на валюту

На прошлой неделе Нацбанк продал $641 млн из международных резервов, это немного больше, чем неделей ранее, и выше среднего недельного объема интервенций с начала полномасштабной войны.

Тем не менее, дефицит валюты на рынке почти не изменился. В структуре спроса значительно возросла доля розничного сегмента:

клиенты банков на межбанке за четыре дня купили $166 млн;

население увеличило чистую покупку почти вдвое до $155 млн.

График: ICU

Аналитики ICU считают, что НБУ не стремится полностью удовлетворять избыточный спрос на валюту. На этот раз его формировали преимущественно граждане, озабоченные ослаблением гривны после нескольких месяцев стабильности.

Ослабление гривны произошло на фоне сообщений в СМИ о рекомендациях МВФ относительно более существенного снижениюякурса. Несмотря на это, гривна остается крепче, чем в январе.

По мнению экспертов, НБУ еще не перешел к постепенному ослаблению гривны, а лишь расширяет амплитуду колебаний.

Ставка остается на уровне 15,5%

Национальный банк также решил не менять учетную ставку , она остается на уровне 15,5%. Регулятор не ожидает ее снижения, по меньшей мере, до 2026 года из-за высоких инфляционных рисков.

Ранее НБУ прогнозировал два снижения ставки на 0,5 п.п. еще в 2025 году. Однако теперь считает, что риски роста инфляции, в частности из-за энергетических ограничений и повышения зарплат, остаются значительными.

Обновленный прогноз предусматривает, что:

инфляция к концу 2025 года замедлится до 9,2%;

в 2026-м — до 6,6%;

ставка будет оставаться на уровне 15,5% к концу 2025 года.

Эксперты инвестиционной компании отмечают, что НБУ изменил лишь краткосрочную траекторию ключевой ставки. С января 2026 регулятор ожидает пять последовательных снижений по 0,5 п.п.

ICU не исключает, что этот процесс может начаться уже в декабре 2025 года, если инфляция замедлится, а внешние условия будут благоприятными.

