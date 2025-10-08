Работа без резюме: 11 вакансий, куда уже можно откликнуться Сегодня 13:03 — Личные финансы

Работа без резюме: 11 вакансий, куда уже можно откликнуться

Поиск работы часто начинается со множества вкладок в браузере, обновленного резюме и десятков откликов, на которые не всегда приходит ответ. Но некоторые компании готовы упростить этот путь — они принимают кандидатов даже без резюме.

Делимся подборкой вакансий от Work.ua, куда можно податься даже без резюме.

Аппаратчик по обработке зерна сушильных установок

Здолбунов

Группа компаний Аграрные системные технологии приглашает в команду аппаратчика по обработке зерна. Основные обязанности на этой должности — управление и надзор за работой оборудования, контроль качества зерновых культур и результата переработки и устранения неисправностей. Работодатель готов обучать, если некоторых компетенций не хватает.

Со своей стороны, предлагают официальное трудоустройство и бронь.

Повар, пекарь

Киев, 30 000−44 000 грн

«Такие Пироги» в поисках аккуратного, ответственного, энергичного повара и пекаря. Говорят, необязательно иметь опыт — всему научат. Из рабочих обязанностей формировать, выпекать фирменные пироги и паковать продукцию.

Компания гарантирует оплачиваемое обучение, карьерный рост, выплаты дважды в месяц и компенсацию расходов на санитарную книжку.

Механик по обслуживанию электросамокатов

Львов, 25 000−35 000 грн

В компанию Bolt нужен механик, который будет уметь диагностировать и чинить самокаты. Подобный опыт и навыки пайки будут преимуществом. Компания предлагает укомплектованное техническими средствами рабочее место, возможности карьерного роста и финансового обеспечения.

Чтобы откликнуться, позвоните работодателю по телефонам, указанным в вакансии, или нажмите кнопку «Откликнуться», и тогда рекрутеры смогут перезвонить вам самостоятельно.

Официант

Одесса, 40 000 грн

В рестораны Саввы Либкина ищут ответственного, оперативного и коммуникабельного официанта. Новому работнику обещают зарплату от 40 000 грн, бесплатное питание и график 3/3. А кандидат должен быть внимательным, пунктуальным и несколько опытным: 6 месяцев на такой же должности — обязательное требование.

Мастер маникюра и педикюра

Харьков, 14 000−28 000 грн

Харьковский салон красоты Top Nails Studio в поисках мастера маникюра и педикюра. Работодатель готов рассмотреть кандидата с любым опытом работы.

Предлагается бесплатное повышение квалификации, индивидуальный график работы и обеспечение оборудованием.

Рабочий по уходу за животными

Гостомель, 20 000−25 000 грн

Хотите помогать животным? В приют Gostomel Shelter нужен работник, который будет умеет ухаживать за животными и вести хозяйственные работы в приюте и вольерах. Основные обязанности: кормление животных, приготовление пищи для них и уборка помещений.

В то же время работодатель обеспечивает проживанием на территории приюта, предлагает гибкий график работы.

Сортировщик-сдатчик металла

Никополь, 16 500−22 400 грн

Промышленная компания Интерпайп ищет работника, который будет маркировать и принимать железнодорожные колеса, зачищать их шлифовальной машиной, загружать и наносить антикоррозионное покрытие. Если вы хотите учиться или имели подобный опыт работы — откликайтесь на вакансию, потому что там ждут именно вас.

«Интерпайп» предлагает официальное трудоустройство, бронирование, развозку из дома и обратно и выплаты дважды в месяц.

Парковщик

Черкассы, 22 500 грн

В сеть супермаркетов «Деликат» требуется внимательный и ответственный парковщик. Откликаться на вакансию можно и без опыта, главное иметь хорошие мягкие навыки. В обязанности входит помощь посетителям в парковке авто, контроль порядка и безопасности на парковке.

Работодатель предлагает 15 рабочих смен в месяц, скидки на покупки товаров и дружескую атмосферу, а также при трудоустройстве отдает предпочтение ветеранам.

Витражный мастер

Иванков, 16 000−22 000 грн

В мастерской «Ай Си Юкрейн» создают уникальные витражи, украшающие офисные помещения, дома или общественные пространства. Если вы ищете творческую реализацию, то откликайтесь на это предложение.

Нужен внимательный человек, желающий учиться и развиваться в направлении витражного производства. Опыт или соответствующее образование — не главное, а вот аккуратность и эффективность на этом рабочем месте будут необходимы.

Компания предлагает стабильную работу с полной занятостью, бесплатную возможность обучения и развития и комфортные условия в мастерской.

Флорист

Днепр, 16 000−20 000 грн

В цветочный магазин Rozariy ищут коммуникабельного флориста, который будет создавать оригинальные букеты, принимать товар, поддерживать порядок и готовить кофейные напитки. Работодатель обещает научить работу с кофемашиной.

Условия работы: график в формате 4/2 с 08:00 до 16:00 или с 12:00 до 20:00.

Шоколатье, кондитер

Житомир, 20 000−23 000 грн

Wander приглашает в свою команду шоколатье. Основные требования к кандидату: ответственность, внимательность, усердие и креативность. Опыт в кондитерской сфере будет преимуществом, но не обязателен.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство, скидки на ассортимент и бесплатное профессиональное обучение.

