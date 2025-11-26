Смелянский рассказал, планирует ли «Укрпочта» повышать тарифы на доставку посылок Сегодня 13:03 — Личные финансы

Смелянский рассказал, планирует ли «Укрпочта» повышать тарифы на доставку посылок

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил, что компания пока не планирует повышать тарифы на доставку посылок.

«Как уже сообщили многие медиа, наши конкуренты — Новая почта — с 1 декабря повышают тарифы. Многие также спрашивают нас, планируем ли мы что-то подобное. Сразу отвечаем: нет», — написал Смелянский в Telegram.

Он напомнил, что оплатить доставку в этом году можно, воспользовавшись программой «Зимняя поддержка».

«На 1000 гривен вы сможете отправить или получить примерно 15 посылок с Укрпочтой (и более 20, если выберете тариф Базовый)», — сообщил он.

Напомним, ранее Finance.ua сообщал , что с 1 декабря 2025 года Новая почта обновляет часть тарифов. Без изменений остаются доставка посылок до 2 кг и отправка из поселка или села. Часть других тарифов обновляется:

доставка документов в конверте: по городу — 60 грн, по Украине — 70 грн;

почтомат: +10 грн за доставку;

курьерская доставка или забор: +50 грн;

посылки по городу между отделениями: до 10 кг — 100 грн, до 30 кг — 160 грн;

посылки по Украине между отделениями: до 10 кг — 120 грн, до 30 кг — 180 грн.

В понедельник, 24 ноября, украинцы начали получать выплату 1 тыс. грн в рамках государственной программы «Зимняя поддержка». Выплаты стартовали в городских отделениях Укрпочты. С 25 ноября его начали выплачивать в сельских отделениях по всей стране.

