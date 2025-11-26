Сколько зарабатывают ІТ-менеджеры в Украине в 2025 году (инфографика) Сегодня 09:05 — Личные финансы

Сколько зарабатывают ІТ-менеджеры в Украине в 2025 году (инфографика)

Зарплаты менеджеров с опытом более 5 лет в этом году стали на $500 выше, чем в прошлом. Медианная зарплата менеджера, нанятого в 2025 году и имеющего более 7 лет опыта, составляет $4000. Это больше, чем в 2023 и 2024 годах. У Product Managers медианная зарплата достигает $4500 уже от 5 лет опыта.

Об этом свидетельствуют данные исследования Djinni.

Сколько менеджеров на рынке

Менеджеры остаются одной из самых больших категорий на Djinni среди кандидатов и вакансий.

В настоящее время в поиске более 6500 кандидатов, то есть почти 8%. Больше всего среди фронтенд-разработчиков и дизайнеров. Менеджерских вакансий онлайн более 600, что равняется 6%. Для сравнения, вакансий для фулстеков примерно 450, а для тестировщиков — около 300.

Доля менеджеров в поиске остается стабильной три года и составляет 7−8%. Наименьший показатель был в конце 2023 и в начале 2024 года. После этого количество кандидатов и их доля увеличивается медленными темпами.

Какие категории менеджеров наиболее распространены

Самая большая подкатегория среди менеджеров — это Project Manager. Доля таких кандидатов равна 61%, а в вакансиях 54%.

Product Managers занимают второе место. Они составляют 19% кандидатов и 28% вакансий.

Категория Management означает, что кандидат или рекрутер не уточняет специализацию. Самая маленькая группа — это Scrum Masters. Их 2% среди кандидатов и такая же доля в вакансиях.

Инфографика: Djinni

Больше всего вакансий для middle специалистов

За последние три года выросло количество вакансий для кандидатов без опыта. В начале 2023 г. они составляли 2%. В ноябре 2025 г. их доля выросла до 8%.

Также увеличилась доля вакансий, где требуется хотя бы 1 год опыта. Она поднялась с 15 до 21%. В то же время доля вакансий для опытных уменьшилась с 15% до 10%. Больше всего вакансий предназначено для специалистов с опытом 2 или 3 года. Итого их более 60%. Эти категории растут наиболее активно за последние полгода.

Инфографика: Djinni

В вакансиях без требования опыта доля менеджеров в настоящее время составляет примерно 5.5%. В середине 2024 г. она была до 10%. В senior вакансиях эта категория менее популярна и составляет 3.5% сейчас и 5% на пике. В middle вакансиях доля менеджерских стабильно находится в пределах 7−8%.

На каждые 100 откликов кандидаты получают 22 предложения от рекрутеров. Показатель выше, чем у других крупных категорий, но разница небольшая.

Зарплаты в 2025 году

Медианная зарплата менеджера, нанятого в 2025 году и имеющего более 7 лет опыта, составляет $4000. Это больше, чем в 2023 и 2024 годах. Рост зарплат происходит среди продакт и проджект менеджеров.

У Product Managers медианная зарплата от 5 лет опыта составляет $4500. В прошлом году в группах с 5 и 7 годами опыта зарплаты также были одинаковыми, но меньше и составляли $4000.

У Project Manager разница между 5 и 7 годами опыта достигает $1000. Менеджеры с опытом 5−6 лет в профиле имели примерно $2500. Кандидаты с опытом более 7 лет имели около $3500. На более низких уровнях опыта наблюдается небольшое понижение: для 2 лет опыта примерно на $200 и для 1 года примерно на $100.

Инфографика: Djinni

В вакансиях для кандидатов с опытом более 7 лет предлагают до $6000. В вакансиях для 5 лет опыта медианная зарплатная вилка составляет $3000−5000. Для сравнения, у дизайнеров на том же уровне предлагают $2500−4000.

Инфографика: Djinni

Доля нанятых проджект менеджеров в этой группе составляет 65% и остается почти одинаковой три года подряд. Доля продакт менеджеров равна 17%. На третьем месте кандидаты, не указавшие подкатегорию. Их 8%. Остальные группы имеют примерно по 3%.

Четверть наемных менеджеров имеют опыт более 7 лет. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущими годами, когда составлял 18−20%. Доля нанятых без опыта составляет менее 10%. В прошлом году было 11%.

📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.