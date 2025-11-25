Какие услуги недоступны украинцам без прописки Сегодня 21:03 — Личные финансы

Какие услуги недоступны украинцам без прописки

Украинцы, а также иностранцы или лица без гражданства, на законных основаниях проживающие на территории Украины, обязаны в течение 30 календарных дней после прибытия в новое место нахождения зарегистрировать его.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на юриста Евгения Булименко.

Что следует знать о прописке

Один человек может иметь только одно задекларированное или зарегистрированное место жительства.

Декларирование осуществляется через Центр предоставления административных услуг путем предоставления электронной декларации. Это возможно, если человек является собственником или совладельцем жилья. Если жилье принадлежит другому лицу, необходимо его согласие на декларирование места жительства.

Регистрация места жительства происходит лично через орган регистрации, в частности, через ЦПАУ. Для этого подают бумажное заявление и документы, подтверждающие право на проживание по указанному адресу.

За декларирование, регистрацию или снятие с регистрации места жительства следует уплатить административный сбор. Его размер зависит от сроков обращения:

1,5% прожиточного минимума — при обращении вовремя;

2,5% прожиточного минимума — при обращении с опозданием;

1,5% прожиточного минимума — за снятие с регистрации или смену места жительства.

Нарушение правил регистрации или декларирования может привести к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа от 17 до 51 грн.

Какие услуги недоступны без прописки

Регистрация места жительства служит юридическим подтверждением того, что человек фактически проживает по определенному адресу.

Отсутствие прописки может усложнить или сделать невозможными определенные нотариальные действия. Среди них нотариальное удостоверение сделок, оформление доверенностей, государственная регистрация физического лица как предпринимателя, приобретение и регистрация транспортного средства, оформление паспортных документов, а также оформление льгот и субсидий, предусмотренных законодательством.

