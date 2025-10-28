Объемы мобилизации в ноябре: кто подлежит призыву
В ноябре Минобороны не планирует сокращать или увеличивать объем мобилизации на военную службу в Украине.
«Мы мобилизуем все необходимое количество людей, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы», — заявлял в сентябре министр обороны Денис Шмыгаль, пишет nv.ua.
Он сказал, что уровень призыва мужчин за последний год «стабильный с тенденцией к росту».
Согласно постановлению КМУ 560, призыву подлежат следующие категории мужчин:
- военнообязанные и резервисты от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья и не имеющие права на отсрочку;
- военнообязанные и резервисты от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья и имеющие право на отсрочку, но от нее отказавшиеся;
- люстрированные чиновники, имеющие статус военнообязанных или резервистов, если это лица, уволенные по закону Об очищении власти;
- осужденные на испытательном сроке, если они военнообязанные или резервисты и если они не осуждены за преступления против нацбезопасности, умышленное убийство двух или более человек, сексуальное насилие или топ-коррупцию и др.;
- подозреваемые и обвиняемые под стражей, по которым еще не вынесено решение суда. Такие лица могут быть мобилизованы, если они не подозреваются в преступлениях против нацбезопасности и ряде других тяжких преступлений (убийство, изнасилование, разбой
и т. п.);
- граждане с судимостью, кто был приговорен к лишению или ограничению свободы за нетяжкие, тяжкие или особо тяжкие преступления. Это не касается осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.
Напомним, 21 октября Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину это уже 17-е продление действия военного положения и мобилизации.
Ранее Президент Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что мобилизация — это вызов для любой воюющей страны и Украина не исключение. «Мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устают. Мы способны мобилизовать 27 тысяч человек ежемесячно, тогда как россия — 40−50 тысяч, потому что их потери значительно больше», — сказал Зеленский. Он отметил, что молодых граждан страна решила не мобилизовать. Детали по ссылке.
