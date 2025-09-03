Мобилизация будет продолжаться даже после прекращения огня — ОП Сегодня 15:32

Мобилизация в Украине не остановится даже в случае объявления прекращения огня.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил в интервью Суспільному

«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи», — заявил Палиса.

Он подчеркнул, что невозможно одновременно уволить всех военных, которые с 2022 года исполняют свои обязанности в составе Сил обороны. Для этого нужны люди, которые смогут прийти им на замену, чтобы в остальной стране жизнь оставалась хотя бы на нынешнем уровне.

«Но как решить это — здесь работа продолжается. Речь не идет о том, что кого-то хотят загнать в вечное рабство. Напротив, мы пытаемся решить этот вопрос так, чтобы не навредить обороноспособности. Думаю, вскоре и Министерство обороны, и Генштаб представят свой план», — добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял , что демобилизация будет, когда Украина победит врага, а к тому времени нужна качественная ротация военных.

