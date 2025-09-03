0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мобилизация будет продолжаться даже после прекращения огня — ОП

89
Мобилизация будет продолжаться даже после прекращения огня — ОП
Мобилизация будет продолжаться даже после прекращения огня — ОП
Мобилизация в Украине не остановится даже в случае объявления прекращения огня.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил в интервью Суспільному.
«Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи», — заявил Палиса.
Читайте также
Он подчеркнул, что невозможно одновременно уволить всех военных, которые с 2022 года исполняют свои обязанности в составе Сил обороны. Для этого нужны люди, которые смогут прийти им на замену, чтобы в остальной стране жизнь оставалась хотя бы на нынешнем уровне.
«Но как решить это — здесь работа продолжается. Речь не идет о том, что кого-то хотят загнать в вечное рабство. Напротив, мы пытаемся решить этот вопрос так, чтобы не навредить обороноспособности. Думаю, вскоре и Министерство обороны, и Генштаб представят свой план», — добавил он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что демобилизация будет, когда Украина победит врага, а к тому времени нужна качественная ротация военных.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems