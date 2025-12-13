Meta переносит запуск очков смешанной реальности Phoenix на 2027 год
Meta перенесла релиз очков смешанной реальности под кодовым названием Phoenix со второй половины 2026 года на первую половину 2027-го.
Об этом сообщает Business Insider.
Почему выпуск очков Phoenix переносится
Во внутренней записке, которую издание получило в свое распоряжение, вице-президент Reality Labs Foundation Махер Саба сообщил, что изменение выпуска очков связано с необходимостью «сделать все правильно».
Компании нужно дополнительное время, чтобы избежать спешки и обеспечить «отшлифованный и надежный опыт» для пользователей.
Форма очков Phoenix похожую на очки-гоглы, и подключаются они к внешнему модулю-puck, который обеспечивает питание.
По данным двух сотрудников Meta, видевших устройство, модель напоминает Apple Vision Pro.
Саба также отметил, что после встречи с гендиректором Meta Марком Цукербергом руководство Reality Labs получило рекомендации по пересмотру планов на 2026 год.
Сосредоточиться на повышении качества продуктов и стабильности бизнеса.
По его словам, изменение графиков не означает возможности прибавлять новые функции или увеличивать объем работ.
