Meta переносит запуск очков смешанной реальности Phoenix на 2027 год 13.12.2025, 00:12 — Технологии&Авто

Meta переносит запуск очков смешанной реальности Phoenix на 2027 год

Meta перенесла релиз очков смешанной реальности под кодовым названием Phoenix со второй половины 2026 года на первую половину 2027-го.

Об этом сообщает Business Insider.

Почему выпуск очков Phoenix переносится

Во внутренней записке, которую издание получило в свое распоряжение, вице-президент Reality Labs Foundation Махер Саба сообщил, что изменение выпуска очков связано с необходимостью «сделать все правильно».

Компании нужно дополнительное время, чтобы избежать спешки и обеспечить «отшлифованный и надежный опыт» для пользователей.

Форма очков Phoenix похожую на очки-гоглы, и подключаются они к внешнему модулю-puck, который обеспечивает питание.

По данным двух сотрудников Meta, видевших устройство, модель напоминает Apple Vision Pro.

Саба также отметил, что после встречи с гендиректором Meta Марком Цукербергом руководство Reality Labs получило рекомендации по пересмотру планов на 2026 год.

Сосредоточиться на повышении качества продуктов и стабильности бизнеса.

По его словам, изменение графиков не означает возможности прибавлять новые функции или увеличивать объем работ.

