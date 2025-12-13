0 800 307 555
ру
Meta переносит запуск очков смешанной реальности Phoenix на 2027 год

Meta перенесла релиз очков смешанной реальности под кодовым названием Phoenix со второй половины 2026 года на первую половину 2027-го.
Об этом сообщает Business Insider.

Почему выпуск очков Phoenix переносится

Во внутренней записке, которую издание получило в свое распоряжение, вице-президент Reality Labs Foundation Махер Саба сообщил, что изменение выпуска очков связано с необходимостью «сделать все правильно».
Компании нужно дополнительное время, чтобы избежать спешки и обеспечить «отшлифованный и надежный опыт» для пользователей.
Форма очков Phoenix похожую на очки-гоглы, и подключаются они к внешнему модулю-puck, который обеспечивает питание.
По данным двух сотрудников Meta, видевших устройство, модель напоминает Apple Vision Pro.
Саба также отметил, что после встречи с гендиректором Meta Марком Цукербергом руководство Reality Labs получило рекомендации по пересмотру планов на 2026 год.
Сосредоточиться на повышении качества продуктов и стабильности бизнеса.
По его словам, изменение графиков не означает возможности прибавлять новые функции или увеличивать объем работ.
По материалам:
ain
