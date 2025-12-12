0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

OpenAI представила новую модель GPT-5.2, которую компания называет самой мощной и точной в истории

Технологии&Авто
1
OpenAI представила новую модель GPT-5.2, которую компания называет самой мощной и точной в истории
OpenAI представила новую модель GPT-5.2, которую компания называет самой мощной и точной в истории
OpenAI представила GPT-5.2 — обновленную большую языковую модель, которая существенно улучшает качество работы с текстом, кодом, большими документами и мультимодальными задачами.
Компания заявляет, что это самая способная модель для профессиональных задач, которая устанавливает новые рекорды на ряде тестов и бенчмарков. В частности, GPT-5.2 продемонстрировал максимальные результаты на математическом тесте AIME-2025 и значительно превзошел предыдущие поколения в задачах логики и анализа.
Читайте также
В новой версии OpenAI уделила больше внимания способности модели работать с длинными контекстами и инструментами от создания таблиц и презентаций до сложных программных решений. Компания также представила три варианта использования: Instant (быстрые ответы), Thinking (глубокая аналитика) и Pro (максимальное качество для профессиональных пользователей).
Для OpenAI это ключевой релиз на фоне растущей конкуренции на рынке ИИ. Улучшенная производительность GPT-5.2 должна укрепить позиции компании по сравнению с моделью Gemini, которую интегрировал Google в свой новый ИИ-браузер. Также модель создавалась в партнерстве с Nvidia и Microsoft, обеспечившим инфраструктуру высокой производительности.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems