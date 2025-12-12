OpenAI представила новую модель GPT-5.2, которую компания называет самой мощной и точной в истории Сегодня 23:38 — Технологии&Авто

OpenAI представила GPT-5.2 — обновленную большую языковую модель, которая существенно улучшает качество работы с текстом, кодом, большими документами и мультимодальными задачами.

Компания заявляет, что это самая способная модель для профессиональных задач, которая устанавливает новые рекорды на ряде тестов и бенчмарков. В частности, GPT-5.2 продемонстрировал максимальные результаты на математическом тесте AIME-2025 и значительно превзошел предыдущие поколения в задачах логики и анализа.

В новой версии OpenAI уделила больше внимания способности модели работать с длинными контекстами и инструментами от создания таблиц и презентаций до сложных программных решений. Компания также представила три варианта использования: Instant (быстрые ответы), Thinking (глубокая аналитика) и Pro (максимальное качество для профессиональных пользователей).

Для OpenAI это ключевой релиз на фоне растущей конкуренции на рынке ИИ. Улучшенная производительность GPT-5.2 должна укрепить позиции компании по сравнению с моделью Gemini, которую интегрировал Google в свой новый ИИ-браузер. Также модель создавалась в партнерстве с Nvidia и Microsoft, обеспечившим инфраструктуру высокой производительности.

