Для передачи законопроекта о демобилизации в ВР нужно еще минимум 3 месяца — Минобороны — Finance.ua
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Для передачи законопроекта о демобилизации в ВР нужно еще минимум 3 месяца — Минобороны

Казна и Политика
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Для передачи законопроекта о демобилизации в ВР нужно еще минимум 3 месяца — Минобороны
Для передачи законопроекта о демобилизации в ВР нужно еще минимум 3 месяца — Минобороны
Законопроект о демобилизации разработан, но на проработку механизмов реализации требуется еще три месяца.
Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.
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«О законопроекте о демобилизации. Напомню, что Украина находится в условиях полномасштабного вторжения, полномасштабной агрессии со стороны россии. Соответственно политики в условиях военного положения формирует Министерство обороны с Генеральным штабом», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу
В свою очередь первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что соответствующий законопроект уже разработан, сейчас прорабатывают механизмы для того, чтобы понять, как можно заменить большое количество людей, подлежащих демобилизации.
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«Прорабатывают новые формы и способы ведения боевых действий. И если так честно говорить, то нам нужно для этого еще три месяца», — добавил он.
Гаврилюк подчеркнул, что для того, чтобы законопроект подать, нужно создать условия, чтобы реализация этого законопроекта не привела «к исчезновению государства Украина».
Как сообщалось, 9 января президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю разработать вопрос демобилизации военнослужащих после полутора лет службы.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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